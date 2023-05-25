В Омске военного осудили на пять лет условно за самоволку после окончания контракта

В Омске военного осудили за самоволку после окончания контракта

Фото: Омский гарнизонный военный суд

Омский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Сергея Григорьева за самовольное оставление военной службы (ч. 5 ст. 337 УК) после окончания контракта к пяти годам условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военсуда.

Военнослужащий после окончания срока контракта обратился к командованию с рапортом об увольнении, но получил отказ. Несмотря на это, в конце ноября прошлого года он ушел из воинской части. В марте Григорьев добровольно явился в военный следственный отдел.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком два года.

За самовольное оставление службы к реальном сроку приговорили рядового в Новосибирске. Владимир Константинов в декабре прошлого года ушел из палаточного лагеря воинской части и уехал домой, «где стал проживать с семьей, проводя время по своему усмотрению», сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военсуда.

Новосибирский гарнизонный военный суд признал Константинова виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.