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Бывшего учителя Илью Фарбера обвинили в поджоге военкомата в Удмуртии

Суд в Удмуртии отправил под арест бывшего сельского учителя Илью Фарбера, его обвиняют в поджоге межрайонного военкомата. В 2013 году по делу о взятках при ремонте ДК в Тверской области он получил срок, а год спустя вышел по УДО
Илья Фарбер
Илья Фарбер (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Суд в Удмуртии арестовал 48-летнего жителя Подмосковья по обвинению в поджоге призывного пункта и военкомата, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов республики в Telegram. Обвиняемый проживал со своей семьей в Игринском районе Удмуртии без регистрации.

В пресс-службе РБК уточнили, что речь идет об Илье Фарбере, «ранее судимом за преступление, относящемся к категории особо тяжких». По данным «Интерфакса» и «РИА Новости», это бывший сельский учитель, которого ранее осудили в Тверской области за взятки.

По данным следствия, Фарбер с 1 по 21 мая 2022 года изготовил на территории поселка Игра зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и поджег коктейлями Молотова принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов имущество. Его обвинили по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога) и отправили под арест на два месяца.

В здании сгорел кабинет на первом этаже, в основном оно не пострадало, сообщил представитель суда «Интерфаксу».

В 2012 году Тверской областной суд приговорил Илью Фарбера, который работал учителем в школе деревни Мошенки и по просьбе главы местной администрации занимался ремонтом местного дома культуры «Мошенский», к лишению свободы по обвинению в получении взятки от подрядчика, выполнявшего ремонт в ДК.

Приговор предусматривал восемь лет заключения, но в ноябре 2012 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России отменила его и отправила дело на пересмотр в Осташковский суд. В 2013 году там приговорили Фарбера к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

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Фото:ИТАР-ТАСС

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Согласно материалам дела Фарбер летом 2011 года получил 300 тыс. руб. от директора коммерческой организации за то, что позволил продолжить ремонт в помещении ДК, а через месяц — еще 132 тыс. за подписание акта о выполнении работ, хотя работы не были выполнены. Ущерб бюджету ДК составил, по оценке следствия, 941 тыс. руб.

Защита Фарбера утверждала, что тот подписал другой документ, а акт о выполнении работ не подписывал вовсе, и настаивала на его невиновности. «Новая газета» писала, что Фарбер намеревался подать в суд на главу подрядной организации, но тот уговорил его этого не делать и обещал закончить работу в срок. Также издание сообщило со ссылкой на сына Фарбера, что тот вкладывал в ремонт ДК собственные средства и покупал стройматериалы.

Дело получило широкую огласку в СМИ из-за жесткого приговора и процессуальных нарушений, по делу провел проверку Совет по правам человека при президенте России. Возмущение правозащитников вызвало в том числе заявление представителя обвинения Павла Верещагина, который заметил, что «не верит, что человек с фамилией Фарбер может помогать деревне бесплатно».

После этого на дело Фарбера обратил внимание пВладимир Путин, который назвал приговор вопиющим. По его словам, «взятка — более общественно опасное преступление, чем просто кража», однако правосудие нередко допускает ошибки.

В середине декабря 2013 года суд сократил срок заключения Фарбера до трех лет. Помимо лишения свободы, учителя приговорили к штрафу в 3 млн руб. В конце 2013 года Фарбер вышел на свободу по УДО.

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Илья Калашников Илья Калашников, Наталья Демченко Наталья Демченко
Удмуртия Илья Фарбер поджог обвинение военкомат
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