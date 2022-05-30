К Sony PlayStation подали иск на ₽280 млн из-за остановки работы в России

Истцы требуют возмещения морального вреда в размере 10 млн руб. на каждого, а также восстановления доступа к PlayStation Store и возможности покупать игры. Sony остановила продажу игр и консолей 10 марта

28 истцов подали коллективный иск в Хорошевский суд Москвы к Sony PlayStation на 280 млн руб. из-за прекращения ее работы в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления, а также на представляющего их в суде старшего юриста практики разрешения споров и юридического сопровождения «ССП-консалт» Станислава Исакова.

Sony Interactive Entertainment прекратила продажу игровых консолей PlayStation, а также программного и аппаратного обеспечения в России 10 марта. Истцы в своем заявлении просят предоставить им доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать ПО, включая игры, а также компенсировать моральный вред. Сумма заявленной компенсации — 280 млн руб.

По словам Исакова, условия использования продуктов Sony, а также законодательство России не предусматривают отказ в предоставлении услуги «в связи с внутренней и внешней политикой государства нахождения и проживания пользователей». Он также отмечает, что односторонний отказ компании от оказания услуг противоречит ее правилам и грубо нарушает права пользователей.

Кроме того, в иске говорится, что закон о защите прав потребителей не предусматривает отказ в предоставлении услуг в связи с действиями государства на территории какой-либо страны.

Требование о возмещении морального вреда в размере 10 млн руб. на каждого истца они объясняют в том числе высокой стоимостью игровой приставки (от 119 тыс. руб. для Sony PlayStation 5), пишут «Ведомости».

РБК направил запрос в Хорошевский суд, а также в компанию Sony Interactive Entertainment.

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Опрошенные газетой юристы сомневаются в положительном для истцов исходе дела. Как утверждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, в деле пользователей против Sony PlayStation возникает коллизия между законом о защите прав потребителей и условиями соглашения, к которому присоединяются пользователи. Оно не подчинено российскому праву и освобождает исполнителя от оказания услуги по целому ряду причин.

«Если Sony будет успешно защищаться и говорить <...> что прекращение обслуживания российского рынка связано с какими-то экстраординарными обстоятельствами, при том что обновление программного обеспечения и прочие прелести использования PS не являются услугой в истинном смысле закона о защите прав потребителей, думаю, что суд должен встать на сторону Sony», — считает он.

Юрист GRATA International St. Petersburg Владислава Новокрещенова в свою очередь полагает, что исковые требования «явно несоразмерны ни с прекращением доступа к PS Store, ни с возможными моральными страданиями истцов из-за действий ответчика». При этом она считает, что истцы вправе требовать уменьшения покупной стоимости товара или возврата ранее уплаченных средств.

Российские пользователи ранее уже подавали иски к зарубежным компаниям из-за прекращения их работы в России. В середине апреля 20 истцов подали в Хамовнический суд иск к стриминговому сервису Netflix на 60 млн руб. Они посчитали, что действия компании привели к нарушению их прав.

В конце апреля в суд обратились 20 покупателей Apple, которые потребовали компенсацию за неработающее приложение Apple Pay. Они указали, что покупали устройства Apple с исправно работающей функцией, но позже были неправомерно лишены возможности ее использовать.

Как пояснил Исаков, представляющий в суде пользователей Sony PlayStation, такие дела для российских судов все еще новы и иски даже неохотно принимают к рассмотрению. По его словам, иск к Netflix был возвращен без рассмотрения.