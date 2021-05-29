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В Сочи возбудили дело после дорожного конфликта со стрельбой

Полиция Сочи установила всех участников дорожного конфликта, в ходе которого произошла стрельба, возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 29 мая в микрорайоне Мамайка. В полицию сообщили о хлопках. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что в ходе дорожного конфликта неизвестный открыл стрельбу, предположительно из охолощенного оружия, уточнили в МВД.

Причастных к инциденту доставили в отдел полиции, оружие изъяли.

Дело возбуждено по ст. 213 УК (хулиганство), максимальное наказание за хулиганство с применением оружия — лишение свободы на срок до семи лет.

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Фото:Никита Попов / РБК

Ранее 29 мая в Москве в ходе ссоры с таксистом погиб пассажир. Конфликт возник в машине, а затем перерос в драку на проезжей части. Водитель такси достал нож и ударил оппонента, он скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан, возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Сочи дорожный конфликт стрельба новости уголовное дело
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