В Сочи возбудили дело после дорожного конфликта со стрельбой

Полиция Сочи установила всех участников дорожного конфликта, в ходе которого произошла стрельба, возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 29 мая в микрорайоне Мамайка. В полицию сообщили о хлопках. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что в ходе дорожного конфликта неизвестный открыл стрельбу, предположительно из охолощенного оружия, уточнили в МВД.

Причастных к инциденту доставили в отдел полиции, оружие изъяли.

Дело возбуждено по ст. 213 УК (хулиганство), максимальное наказание за хулиганство с применением оружия — лишение свободы на срок до семи лет.