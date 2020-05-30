В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Речь идет о поправках, касающихся социального блока. Часть из них начала работать из-за ситуации с коронавирусом, заявил Павел Крашенинников. Голосование по поправкам к Основному закону пока не проводилось, его дата не определена

Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию заявил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

«Жизнь так распорядилась, что часть поправок в Основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся [эпидемиологической] ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным», — заявил он.

Крашенинников отметил, что поправки, которые касаются социальной политики, в том или ином виде уже изложены в указах президента, либо же в федеральных законах, недавно принятых Думой. О каких именно указах и законах идет речь, депутат не уточнил.

«В данном случае наша задача сегодня — продолжать эту информационную, разъяснительную работу», — добавил он.