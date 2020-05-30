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Поправки в Конституцию ,  
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В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Речь идет о поправках, касающихся социального блока. Часть из них начала работать из-за ситуации с коронавирусом, заявил Павел Крашенинников. Голосование по поправкам к Основному закону пока не проводилось, его дата не определена
Павел Крашенинников
Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию заявил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

«Жизнь так распорядилась, что часть поправок в Основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся [эпидемиологической] ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным», — заявил он.

Крашенинников отметил, что поправки, которые касаются социальной политики, в том или ином виде уже изложены в указах президента, либо же в федеральных законах, недавно принятых Думой. О каких именно указах и законах идет речь, депутат не уточнил.

«В данном случае наша задача сегодня — продолжать эту информационную, разъяснительную работу», — добавил он.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В свою очередь сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева указала на то, что все это время группа активно занималась разъяснением принятых поправок.

Еще один сопредседатель группы, руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что проводимая сейчас властями работа по поддержке населения «идет в логике поправок». Сенатор отметил, что поправки к Конституции должны обеспечить гарантии для граждан на будущее, однако «текст стал востребован уже сегодня».

«Тем не менее в законе о поправке есть четкое положение, что поправки вступят в силу только при условии, что граждане на общероссийском голосовании поддержат изменения в Конституции. То есть решение принимают люди, это позиция президента», — заключил Клишас.

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Фото: ZUMA / ТАСС

О необходимости внести поправки в Основной закон Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Соответствующий законопроект одобрили обе палаты парламента. К 13 марта законодательные органы всех регионов поддержали закон о поправках, а на следующий день его подписал глава государства. 16 марта законными поправки в Основной закон страны признал Конституционный суд.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.Точные даты проведения голосования пока не определены.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Конституция, поправки, Павел Крашенинников, Госдума
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