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Пандемия коронавируса ,  
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В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях

Испытания вакцины на детях будут проводиться в рамках последующих исследований, пока специалисты «Вектора» тестируют препараты на людях в возрасте от 18 до 60 лет
Фото: Karoly Arvai / Reuters
Фото: Karoly Arvai / Reuters

Испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», на детях могут начаться в начале 2021 года, сообщил директор центра Ринат Максютов в в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

По его словам, специалисты «Вектора» рассчитывают на то, что разработки центра можно будет использовать для защиты детей от коронавируса, однако это вопрос последующих клинических исследований.

Пока они будут проводиться на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. «На первом этапе десять добровольцев для каждой вакцины будут вакцинированы в возрасте от 18 до 30 лет, и через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии каких-либо нежелательных реакций будут вакцинированы оставшиеся добровольцы», — отметил Максютов.

По его словам, после получения положительных результатов и регистрации готовой вакцины можно будет расширять контингент, участвующий в исследованиях. Расширение может быть как по возрастному признаку, то есть исследования будут проводиться на детях и людях старше 60 лет, так и по другим показателям, которые не учитываются в рамках первой и второй фаз исследований.

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос
Общество
Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

Директор «Вектора» также рассказал, что в центре рассчитывают начать первые клинические исследования в конце июня — начале июля и завершить к середине сентября. «Первые клинические исследования для самой первой вакцины», — уточнил Максютов.

В конце апреля стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин против коронавируса девять российских разработок. Шесть из них были созданы специалистами «Вектора», две — в компании «БИОКАД» и одна — Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, вакцина, Вектор
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