В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях

Испытания вакцины на детях будут проводиться в рамках последующих исследований, пока специалисты «Вектора» тестируют препараты на людях в возрасте от 18 до 60 лет

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Испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», на детях могут начаться в начале 2021 года, сообщил директор центра Ринат Максютов в в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

По его словам, специалисты «Вектора» рассчитывают на то, что разработки центра можно будет использовать для защиты детей от коронавируса, однако это вопрос последующих клинических исследований.

Пока они будут проводиться на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. «На первом этапе десять добровольцев для каждой вакцины будут вакцинированы в возрасте от 18 до 30 лет, и через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии каких-либо нежелательных реакций будут вакцинированы оставшиеся добровольцы», — отметил Максютов.

По его словам, после получения положительных результатов и регистрации готовой вакцины можно будет расширять контингент, участвующий в исследованиях. Расширение может быть как по возрастному признаку, то есть исследования будут проводиться на детях и людях старше 60 лет, так и по другим показателям, которые не учитываются в рамках первой и второй фаз исследований.