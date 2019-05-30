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В Кабардино-Балкарии 12 офицеров ГАИ задержали за создание группировки
По версии следствия, участники преступного сообщества получали многомиллионные взятки за беспрепятственную перевозку нелегального алкоголя. Среди участников ОПГ был замглавы республиканского управления ГИБДД
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сотрудники Следственного комитета (СК) и главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России задержали 12 бывших и действующих сотрудников управления ГИБДД по Кабардино-Балкарии (КБР), подозреваемых в создании организованной преступной группы (ОПГ). Еще один участник ОПГ в настоящее время находится в розыске.

«Руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике, а в его состав входили сотрудники из числа начальствующего состава республиканской госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня», — говорится в сообщении МВД.

Участники ОПГ получали крупные взятки за обеспечение беспрепятственной перевозки по территории КБР нелегального алкоголя. По данным СК, за предоставление «крыши» участникам ОПГ было выплачено минимум 42 млн руб.

В МВД пояснили, что под прикрытием офицеров-взяточников, в том числе двух начальников районных подразделений ГИБДД, перевозившие нелегальный спирт грузовики беспрепятственно передвигались по федеральной трассе Р-217 «Кавказ», территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов КБР и проезжали через КПП «Малка».

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«Все материалы переданы в следственные органы. Назначена служебная проверка, по итогам которой должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из органов внутренних дел, а также привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В СК сообщили, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). В то же время следствие продолжает поиск соучастников преступления.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Кабардино-Балкария
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