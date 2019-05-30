В Кабардино-Балкарии 12 офицеров ГАИ задержали за создание группировки

Сотрудники Следственного комитета (СК) и главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России задержали 12 бывших и действующих сотрудников управления ГИБДД по Кабардино-Балкарии (КБР), подозреваемых в создании организованной преступной группы (ОПГ). Еще один участник ОПГ в настоящее время находится в розыске.
«Руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике, а в его состав входили сотрудники из числа начальствующего состава республиканской госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня», — говорится в сообщении МВД.
Участники ОПГ получали крупные взятки за обеспечение беспрепятственной перевозки по территории КБР нелегального алкоголя. По данным СК, за предоставление «крыши» участникам ОПГ было выплачено минимум 42 млн руб.
В МВД пояснили, что под прикрытием офицеров-взяточников, в том числе двух начальников районных подразделений ГИБДД, перевозившие нелегальный спирт грузовики беспрепятственно передвигались по федеральной трассе Р-217 «Кавказ», территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов КБР и проезжали через КПП «Малка».