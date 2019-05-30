СМИ узнали имя первого фигуранта дела о взрыве в академии Можайского

Им оказался преподаватель этого же учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров сам получивший ранения при взрыве. Ему уже предъявлены обвинения, он помещен под домашний арест

Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС

В деле о взрыве в санкт-петербургской Военно-космической академии имени Можайского, произошедшем 2 апреля, появился первый обвиняемый. Это преподаватель этого же учебного заведения Рифат Закиров. Об этом сообщает в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к военным следователям, ведущим расследование.

По данным издания, подозрения в адрес Закирова у военных следователей появились в первые часы после взрыва. Однако допросить офицера не удавалось, он в результате взрыва получил тяжелую контузию и в течение месяца проходил лечение в госпитале, где среди прочего восстанавливал полностью утраченный слух.

По одной из версий, Закиров изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить. С помощью акции, возможно, полковник рассчитывал решить давно наболевший жилищный вопрос, допустил собеседник.

Следователи считают, что офицер, прошедший в качестве командира разных саперных подразделений обе чеченские кампании и другие горячие точки, сумел выплавить и припрятать некоторое количество тротила из обезвреженных им же самодельных фугасов боевиков. В итоге, считают они, Закиров собрал из компонентов управляемую бомбу.