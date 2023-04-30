Посольство отреагировало на арест призера Олимпиады-80 в Гоа

Олимпийскую чемпионку по плаванию Светлану Варганову арестовали в Гоа 14 апреля, через две недели были пойманы оба ее предполагаемых сообщника, один из которых — бывший российский полицейский. У всех троих нашли наркотики

Светлана Варганова, 1980 г. (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Российское генеральное консульство в Мумбае выясняет обстоятельства ареста в индийском штате Гоа российской пловчихи и олимпийской чемпионки Светланы Варгановой и еще одного гражданина России по обвинению в продаже наркотиков, сообщили РБК в пресс-службе посольства в Индии.

«Российское генконсульство в Мумбае выясняет подробности случившегося», — говорится в сообщении.

Об аресте Варгановой, а также бывшего российского полицейского и гражданина Индии сотрудниками Бюро по контролю за оборотом наркотиков стало известно 29 апреля. Как пишет The Indian Express, спортсменку задержали 14 апреля в Арамболе (поселок в Гоа) и изъяли у нее наркотики.

Через две недели, 28 апреля, там же был пойман россиянин и их сообщник по имени Акаш, у которого нашли наркотики и вырученные от их продажи деньги. Варганова и гражданин России отказались сотрудничать со следствием, рассказал The Indian Express чиновник из Бюро по контролю за оборотом наркотиков.

В целом операция по их поимке длилась около двух недель. По сообщениям полиции, Варганова на протяжении последних лет проживала в Индии и занималась продажей наркотиков иностранцам.

58-летняя Варганова выиграла серебро на Олимпийских играх 1980 года в плавании брассом на 200 м. В этой же дисциплине она стала чемпионкой мира 1982 года и завоевала бронзу в эстафете 4×100 м.