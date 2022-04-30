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В Чите вооруженный мужчина взял в заложники своего трехлетнего сына

У мужчины есть обрез, по предварительным данным, он нетрезв. Telegram-каналы пишут, что полиция ведет с ним переговоры, но он готов разговаривать только с женой, с которой ранее поссорился

В Чите вооруженный обрезом мужчина взял в заложники трехлетнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» Сергея Скрынника.

«Мы выехали для оказания помощи по проникновению в квартиру. Со слов начальника УМВД, там находится мужчина с обрезом и ребенок трех лет», — сказал он.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина приехал к бывшей жене домой, они поссорились, после чего он выгнал женщину из квартиры, ранил ее брата, а затем заперся вместе с сыном в квартире.

«АиФ Забайкалье» со ссылкой на очевидца указывает, что мужчина был в нетрезвом состоянии, он держит ребенка в квартире на девятом этаже в доме на Украинском бульваре. Портал ZabNews сообщает, что место происшествия оцеплено, там работают полиция, Росгвардия, МЧС, врачи и спасатели.

Telegram-канал «112» сообщает, что полицейские ведут с мужчиной переговоры, но он отказывается говорить с кем-либо, кроме жены.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы региональных управления МВД и Следственного комитета.

В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
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В июле прошлого года суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Денису Бельтюкову, который осенью 2020 взял в заложники шестерых детей от трех до 15 лет, двоим из них он приходился биологическим отцом. Перед захватом он обвинил жену и мать детей в измене и выгнал ее из квартиры. СМИ сообщали, что он был вооружен, по разным данным, ножом или топором, и угрожал ими детям.

Бельтюков сдался полиции после переговоров, никто не пострадал. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге указывали, что семья имела неблагоприятные условия проживания и находилась в трудной жизненной ситуации.

Мужчину признали виновным в преступлении по пп. «г, д, ж» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством). Суд приговорил его к заключению в колонии-поселении на полтора года.

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