В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина взял заложники около 20 детей, которых пригласил к себе домой на празднование дня рождения дочери. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на заявление властей.

Издание уточняет, что все дети были спасены, а их захватчик убит в ходе спасательной операции. Мужчине удалось ранить двоих полицейских и одного местного жителя, когда те пытались открыть дверь в дом.

Точные мотивы злоумышленника не уточняются. По данным издания, ранее захватчик разослал жалобу в администрацию, в которой утверждал, что ему было отказано в выдаче жилья в соответствии с установленным планом для бедных. Это письмо, согласно утверждению полиции, доказывает, что он планировал захват заложников заранее.

Как сообщал Reuters со ссылкой на полицию, мужчина отбывал пожизненное наказание за убийство, однако был освобожден условно-досрочно.

В середине января в Китае в городе Хух-Хото мужчина взял в заложники троих человек. Он был вооружен самодельным огнестрельным оружием и взрывными устройствами, которые он угрожал привести в действие. Полиция вела переговоры с захватчиком около восьми часов. В результате злоумышленник был застрелен при спасательной операции. Никто из заложников не пострадал.