Губернатор сообщил о попытке самолета ВСУ попасть в Брянскую область

Российская система ПВО обнаружила и не допустила проникновения военного самолета со стороны Украины на территорию Брянской области, сообщил Губернатор Александр Богомаз в Telegram.

«Сегодня утром, в 6:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — говорится в сообщении.

В результате взрыва была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала и прилегающая территория, жертв нет.

Материал дополняется