Счетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценке больниц

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Счетная палата ответила на претензии Минздрава к приведенным аудиторами данным о количестве больниц и поликлиник с отсутствием водопровода и отопления.

Как сообщили РБК в Счетной палате, госаудиторы из ведомства Алексея Кудрина прокомментировали ответ Минздрава, в котором министерство утверждало, что статистическая форма, использованная в отчете о техническом состоянии медицинских организаций, предполагала в том числе включение данных о тех зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь.

Эта особенность сбора и интерпретации данных Счетной палатой, по версии министерства, привела к расхождению оценок состояния медицинских учреждений между двумя ведомствами.

Счетная палата в новом ответе в свою очередь отметила, что форма № 30 «Сведения о медицинской организации» (на ней основывались данные из отчета Счетной палаты), утвержденная приказом Росстата, не предполагает учета гаражей, складов, компрессорных и трансформаторных подстанций, котельных и других зданий в качестве подразделений, где оказывается медицинская помощь.

В отчете, опубликованном 27 февраля Счетной палатой приводятся данные на 1 января 2019 года о материально-техническом состоянии медицинских учреждений Минздрава. В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тыс., на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, более чем в 30,5% отсутствует водопровод, следует из отчета.