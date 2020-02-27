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Счетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценке больниц

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Счетная палата ответила на претензии Минздрава к приведенным аудиторами данным о количестве больниц и поликлиник с отсутствием водопровода и отопления.

Как сообщили РБК в Счетной палате, госаудиторы из ведомства Алексея Кудрина прокомментировали ответ Минздрава, в котором министерство утверждало, что статистическая форма, использованная в отчете о техническом состоянии медицинских организаций, предполагала в том числе включение данных о тех зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь.

Эта особенность сбора и интерпретации данных Счетной палатой, по версии министерства, привела к расхождению оценок состояния медицинских учреждений между двумя ведомствами.

Счетная палата в новом ответе в свою очередь отметила, что форма № 30 «Сведения о медицинской организации» (на ней основывались данные из отчета Счетной палаты), утвержденная приказом Росстата, не предполагает учета гаражей, складов, компрессорных и трансформаторных подстанций, котельных и других зданий в качестве подразделений, где оказывается медицинская помощь.

В отчете, опубликованном 27 февраля Счетной палатой приводятся данные на 1 января 2019 года о материально-техническом состоянии медицинских учреждений Минздрава. В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тыс., на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, более чем в 30,5% отсутствует водопровод, следует из отчета.

Из данных Минздрава, которое ведомство предоставило РБК после публикации отчета, следует, что, к примеру, из почти 11 тысяч зданий, в которых располагались подразделения медорганизаций, в которых оказывалась стационарная медпомощь, водопровод имелся в 10,6 тыс., центральное отопление в 10 тыс., канализация в 10,5 тыс..

Отчет Счетной палаты публиковался в ежемесячном бюллетене, который содержал также комментарий министра здравоохранения Михаила Мурашко. Комментируя отчет Счетной палаты министр отметил «конструктивное взаимодействие» между двумя ведомствами.

«Хотя федеральным проектом предусмотрена строгая отчетность, постоянный мониторинг, в том числе с выездом на место и заполнением специально разработанных чек-листов, дополнительный контроль и анализ рисков чрезвычайно полезны», — говорится в комментарии Мурашко.
 

Теги: Счетная палата, Минздрав, больницы
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