«Золотой глобус» вслед за «Оскаром» изменил правила отбора фильмов

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) впервые допустит к отбору фильмов, претендующих на премию «Золотой глобус» картины, которые были показаны онлайн. Такое решение принято из-за закрытия кинотеатров на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте ассоциации.

В заявлении HFPA говорится, что обязательное требование о показе фильма в кинотеатре на время отменяется. В соответствии с ранее действующими правилами, на официальный показ в Лос-Анджелесе должны быть приглашены все члены ассоциации, имеющие право голоса.

В соответствии с новыми правилами, дистрибьюторы должны будут предоставить членам HFPA ссылку на показ или DVD-копию фильма, чтобы жюри смогли просмотреть его дома, а также договориться с ассоциацией о дате просмотра. Отмечается, что альтернативная процедура действует с 15 марта и до даты, когда кинотеатры в Лос-Анджелесе вновь откроются.

78-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» намечена на январь 2021 года.