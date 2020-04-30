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«Золотой глобус» вслед за «Оскаром» изменил правила отбора фильмов

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) впервые допустит к отбору фильмов, претендующих на премию «Золотой глобус» картины, которые были показаны онлайн. Такое решение принято из-за закрытия кинотеатров на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте ассоциации.

В заявлении HFPA говорится, что обязательное требование о показе фильма в кинотеатре на время отменяется. В соответствии с ранее действующими правилами, на официальный показ в Лос-Анджелесе должны быть приглашены все члены ассоциации, имеющие право голоса.

Премия «Золотой глобус» 2020 года. Фоторепортаж
Фотогалерея 
77th Golden Globe Awards - Photo Room - Beverly Hills, California, U.S., January 5, 2020 - The cast of &quot;Once Upon A Time...In Hollywood&quot; poses backstage with their award for Best Motion Picture - Musical or Comedy. REUTERS/Mike Blake

В соответствии с новыми правилами, дистрибьюторы должны будут предоставить членам HFPA ссылку на показ или DVD-копию фильма, чтобы жюри смогли просмотреть его дома, а также договориться с ассоциацией о дате просмотра. Отмечается, что альтернативная процедура действует с 15 марта и до даты, когда кинотеатры в Лос-Анджелесе вновь откроются.

78-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» намечена на январь 2021 года.

К премии «Оскар» из-за COVID-19 впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Общество
Фото: Danny Moloshok / Invision / AP

Накануне об аналогичном изменении правил отбора фильмов объявили организаторы 93-й премии «Оскар».

Материал дополняется

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