Премия «Золотой глобус» 2020 года. Фоторепортаж

Фильм Квентина Тарантино (на фото в центре) «Однажды в... Голливуде» награжден сразу в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» — актерскую премию получил Бред Питт (на фото второй справа). Для него это второй «Золотой глобус». Первую награду он получил в 1996 году за роль второго плана в фильме «12 обезьян»