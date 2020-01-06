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Премия «Золотой глобус» 2020 года. Фоторепортаж
В Беверли-Хиллз прошла 77-я церемония вручения наград «Золотой глобус» — премии Голливудской ассоциации иностранной прессы. Лучшим фильмом стал «1917» Сэма Мендеса. Церемонию в пятый раз вел британский актер, создатель сериала «Офис» Рики Джервейс. Лауреаты «Золотого глобуса» — в фоторепортаже РБК
Фото: Mike Blake / Reuters

Фильм Квентина Тарантино (на фото в центре) «Однажды в... Голливуде» награжден сразу в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» — актерскую премию получил Бред Питт (на фото второй справа). Для него это второй «Золотой глобус». Первую награду он получил в 1996 году за роль второго плана в фильме «12 обезьян»

Фото: Mike Blake / Reuters
Хоакин Феникс получил главную актерскую награду — «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» (за фильм «Джокер»)
Фото: Mike Blake / Reuters

Сэм Мендес (второй слева) и актеры фильма «1917», повествующего о событиях Первой мировой войны. Мендес получил награду как лучший режиссер, сама картина отмечена как лучшая драма

Фото: Mike Blake / Reuters
Терон Эджертон признан лучшим актером комедии или мюзикла за фильм «Рокетмен», где он сыграл Элтона Джона
Фото: Chris Pizzello / AP

Рене Зеллвегер наградили как лучшую драматическую актрису за фильм «Джуди» о Джуди Гарленд​

Фото: Mike Blake / Reuters

Команда сериала «Чернобыль», одержавшего победу в номинации «Лучший мини-сериал». Стеллан Скарсгард (первый слева) получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в телефильме

Фото: Mike Blake / Reuters

Певица и актриса Аквафина получила награду за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле за картину «Прощание»

Фото: Mike Blake / Reuters

Оливия Колман отмечена в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» — за роль королевы Елизаветы II в сериале «Корона»​. В прошлом году за роль другой королевы — Анны — в фильме «Фаворитка» она получила «Золотой глобус» и «Оскар»

Фото: Mike Blake / Reuters

Лучшим анимационным фильмом признали «Потерянное звено».

На фото: продюсер Эрианн Сутнер и режиссер Крис Батлер

Фото: Mike Blake / Reuters

Команда сериала «Наследники», признанного лучшим драматическим сериалом

Фото: Mike Blake / Reuters

Элтон Джон (справа) и поэт Берни Топин с наградой за лучшую песню — «I'm Gonna Love Me Again» к фильму «Рокетмен»​

Фото: Mike Blake / Reuters

Композитор Хильдур Гуднадоттир получила премию за музыку к фильму «Джокер»

Фото: Mike Blake / Reuters

Команда сериала «Дрянь», отмеченного как лучший комедийный сериал. Эндрю Скотт (второй справа) получил награду как лучший актер второго плана в телефильме, а Фиби Уоллер-Бридж (автор и исполнительница главной роли, третья справа) признана лучшей актрисой в комедийном сериале

Фото: Mike Blake / Reuters
Телеведущая Эллен Дедженерес получила почетную награду имени Кэрол Бернетт
Фото: Chris Pizzello / AP

Лучшим зарубежным фильмом признали южнокорейскую картину «Паразиты».

На фото: режиссер Пон Джун-хо (в центре) и актеры Ли Джон-ын (слева) и Сон Кан-хо

Теги: мультимедиа, «Золотой глобус»
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