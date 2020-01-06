Премия «Золотой глобус» 2020 года. Фоторепортаж

Фильм Квентина Тарантино (на фото в центре) «Однажды в... Голливуде» награжден сразу в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» — актерскую премию получил Бред Питт (на фото второй справа). Для него это второй «Золотой глобус». Первую награду он получил в 1996 году за роль второго плана в фильме «12 обезьян»
Сэм Мендес (второй слева) и актеры фильма «1917», повествующего о событиях Первой мировой войны. Мендес получил награду как лучший режиссер, сама картина отмечена как лучшая драма
Рене Зеллвегер наградили как лучшую драматическую актрису за фильм «Джуди» о Джуди Гарленд
Команда сериала «Чернобыль», одержавшего победу в номинации «Лучший мини-сериал». Стеллан Скарсгард (первый слева) получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в телефильме
Певица и актриса Аквафина получила награду за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле за картину «Прощание»
Оливия Колман отмечена в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» — за роль королевы Елизаветы II в сериале «Корона». В прошлом году за роль другой королевы — Анны — в фильме «Фаворитка» она получила «Золотой глобус» и «Оскар»
Лучшим анимационным фильмом признали «Потерянное звено».
На фото: продюсер Эрианн Сутнер и режиссер Крис Батлер
Команда сериала «Наследники», признанного лучшим драматическим сериалом
Элтон Джон (справа) и поэт Берни Топин с наградой за лучшую песню — «I'm Gonna Love Me Again» к фильму «Рокетмен»
Композитор Хильдур Гуднадоттир получила премию за музыку к фильму «Джокер»
Команда сериала «Дрянь», отмеченного как лучший комедийный сериал. Эндрю Скотт (второй справа) получил награду как лучший актер второго плана в телефильме, а Фиби Уоллер-Бридж (автор и исполнительница главной роли, третья справа) признана лучшей актрисой в комедийном сериале
Лучшим зарубежным фильмом признали южнокорейскую картину «Паразиты».
На фото: режиссер Пон Джун-хо (в центре) и актеры Ли Джон-ын (слева) и Сон Кан-хо