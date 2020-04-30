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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля

Число зараженных в России превысило 99 тыс. человек, в Московской области усилят патрули полиции, заразился бизнесмен Константин Малофеев. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на утро 29 апреля превысило 99 тыс., за сутки оно выросло на 5841. Всего в стране от COVID-19 умерли 972 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Московской области в майские праздники усилят патрули полиции для контроля за соблюдением режима самоизоляции. По словам губернатора Андрея Воробьева, власти намерены «не допустить шампуров и шашлыков». Накануне он сообщил о выходе региона на плато.
  • В Москве за сутки умерли 65 пациентов с коронавирусом. С учетом этих данных общее число жертв болезни в столице достигло 611.
  • Коронавирусом заразился бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. По его словам, у него болезнь протекает в легкой форме. В Тульской области коронавирус выявили у министра здравоохранения Алексея Эрка.
  • Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом. По его словам, сейчас ежедневный прирост заразившихся составляет 5–7%. «Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — заявил губернатор.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов с коронавирусом течение заболевания может внезапно поменять свой курс, и у пациентов могут появиться повторные симптомы.
  • В Петербурге вслед за Москвой продлили ограничительные меры до 11 мая.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 29 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,995 млн человек, 204,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,19 млн человек, более 227 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,039 млн человек. Испания находится на втором месте (236,8 тыс.), Италия — на третьем (203,5 тыс.), Франция — на четвертом (166,5 тыс.), Великобритания — на пятом (166,4 тыс.). Россия по числу заболевших вышла на восьмую строчку мирового рейтинга.

  • Польша с 4 мая возобновит работу торговых центров и отелей, их открытие станет вторым этапом смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Карантинные меры также начинают смягчать Италия и Австрия.
  • Выявить COVID-19 на ранней стадии в Италии не удалось из-за вспышки схожего по симптоматике гриппа, рассказал в интервью РБК глава департамента инфекционных заболеваний в итальянском Высшем институте здоровья, научный советник правительства страны Джованни Рецца. К нормальной жизни в Италии и других странах люди смогут вернуться только с появлением вакцины, на разработку которой может уйти год, если не больше, считает он. Продлевать карантинные меры дольше, чем на два месяца, власти страны не могут из-за угроза краха экономики, и сдерживать риск второй волны эпидемии должно социальное дистанцирование и внедрение новых методов лечения.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • На фоне пандемии ВВП США в первом квартале рекордно сократился с 2008 года. Падение составило 4,8% в годовом выражении, что больше, чем ранее прогнозировали экономисты.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон видит риск вспышки коронавируса в КНДР с последующим массовым голодом. Информации о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына у властей США нет, добавил он.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.
 

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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