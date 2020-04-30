Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля

Число зараженных в России превысило 99 тыс. человек, в Московской области усилят патрули полиции, заразился бизнесмен Константин Малофеев. Главное — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на утро 29 апреля превысило 99 тыс., за сутки оно выросло на 5841. Всего в стране от COVID-19 умерли 972 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Московской области в майские праздники усилят патрули полиции для контроля за соблюдением режима самоизоляции. По словам губернатора Андрея Воробьева, власти намерены «не допустить шампуров и шашлыков». Накануне он сообщил о выходе региона на плато.

В Москве за сутки умерли 65 пациентов с коронавирусом. С учетом этих данных общее число жертв болезни в столице достигло 611.

Коронавирусом заразился бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. По его словам, у него болезнь протекает в легкой форме. В Тульской области коронавирус выявили у министра здравоохранения Алексея Эрка.

Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом. По его словам, сейчас ежедневный прирост заразившихся составляет 5–7%. «Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», — заявил губернатор.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов с коронавирусом течение заболевания может внезапно поменять свой курс, и у пациентов могут появиться повторные симптомы.

В Петербурге вслед за Москвой продлили ограничительные меры до 11 мая.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 29 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,995 млн человек, 204,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,19 млн человек, более 227 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,039 млн человек. Испания находится на втором месте (236,8 тыс.), Италия — на третьем (203,5 тыс.), Франция — на четвертом (166,5 тыс.), Великобритания — на пятом (166,4 тыс.). Россия по числу заболевших вышла на восьмую строчку мирового рейтинга.

Польша с 4 мая возобновит работу торговых центров и отелей, их открытие станет вторым этапом смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Карантинные меры также начинают смягчать Италия и Австрия.

Выявить COVID-19 на ранней стадии в Италии не удалось из-за вспышки схожего по симптоматике гриппа, рассказал в интервью РБК глава департамента инфекционных заболеваний в итальянском Высшем институте здоровья, научный советник правительства страны Джованни Рецца. К нормальной жизни в Италии и других странах люди смогут вернуться только с появлением вакцины, на разработку которой может уйти год, если не больше, считает он. Продлевать карантинные меры дольше, чем на два месяца, власти страны не могут из-за угроза краха экономики, и сдерживать риск второй волны эпидемии должно социальное дистанцирование и внедрение новых методов лечения.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

На фоне пандемии ВВП США в первом квартале рекордно сократился с 2008 года. Падение составило 4,8% в годовом выражении, что больше, чем ранее прогнозировали экономисты.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон видит риск вспышки коронавируса в КНДР с последующим массовым голодом. Информации о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына у властей США нет, добавил он.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

