Из квартиры главы правления «СИБУР Холдинга» украли ценности на ₽4 млн

Вор мог побывать в квартире Дмитрия Конова во время новогодних праздников, сообщил полиции сам топ-менеджер «СИБУР Холдинга». По данным источника РБК, похищенные ценности уже найдены

Дмитрий Конов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Из квартиры ​председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова в одном из престижных районов Москвы похитили ювелирные украшения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, заявление о краже поступило в полицию в понедельник, 11 марта. При этом сам Конов предполагает, что кража могла произойти во время последних новогодних праздников — с 27 декабря по 12 января.

«Похищенные ценности уже найдены и будут в скором времени возвращены владельцам. Общая сумма этих ценностей составляет 4 млн 41 тыс. руб.», — сообщил РБК источник, знакомый с подробностями дела.

Собеседник РБК пояснил, что стоимость похищенного не вызывает никаких вопросов, так как Конов много лет является руководителем одной из крупнейших частных компаний и занимает лидирующие позиции в рейтингах самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России.

Эксперты журнала Forbes в 2018 году оценили состояние Конова в $500 млн, что позволило ему занять 194-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. ​