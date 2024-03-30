 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сербские истребители упустили неопознанный объект

Сербские истребители подняли в воздух из-за неопознанного воздушного объекта
Вучич приказал поднять в воздух дежурные истребители после обнаружения над Сербией неизвестного объекта на высоте 5,5 км. Вскоре объект пропал с радаров
Истребители&nbsp;МиГ-29
Истребители МиГ-29 (Фото: Djordje Savic / EPA / ТАСС)

В небе над Сербией военные обнаружили неизвестное летательное устройство, в воздух были подняты истребители МиГ-29 по приказу президента Александра Вучича, сообщило Минобороны республики, передает N1.

Воздушное судно находилось на высоте около 5,5 км над Вальево. За его полетом следили радиолокационные средства ПВО. Однако военные упустили цель, она пропала с экранов радаров.

«Истребители продолжили полет и совершили поиск в зоне по процедуре с целью подтверждения ситуации. После поиска дежурной паре приказано вернуться на аэродром, остальные силы продолжили следить за воздушным пространством в штатном режиме», — добавили в министерстве.

В начале марта об обнаружении неизвестного объекта сообщили в полиции Польши. Объект упал на территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке республики. Власти предположили, что он может быть метеозондом или военной целью.

В прошлом апреле на севере Польши нашли остатки другого неопознанного «воздушного военного объекта». Обломки лежали в нескольких километрах от Быдгоща — он расположен на значительном расстоянии от границы. Как выяснилось, объект был ракетой класса «воздух — поверхность» без боеголовки. На ракете, сообщило радио RMF, были «обнаружены надписи на русском языке».

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сербия истребители неизвестный объект
Материалы по теме
В Сербии оценили ущерб от бомбардировок НАТО в €500 млрд
Политика
Перехваченный истребителями в США аэростат оказался любительским
Политика
AFR узнал, что Киев назвал истребители Hornet «мусором» при отказе от них
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ, ведя 2:0 Спорт, 18:28
В Петербурге дети напали на выигравшего ₽1 млн руб. на ставках школьника Общество, 18:25
Следователи установили личности 134 погибших в «Крокусе» Общество, 18:07
Захарова ответила на слова Бербок о Путине и конфликте с НАТО Политика, 17:56
WSJ назвал разработчика дронов Bayraktar возможным преемником Эрдогана Политика, 17:52
Сербские истребители упустили неопознанный объект Общество, 17:47
В Москве автомобилю Tesla оторвало два колеса в ДТП Общество, 17:42
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 17:40
WSJ узнала, как спасли жизни при столкновении судна с мостом в Балтиморе Общество, 17:31
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника Политика, 17:28
Нетаньяху столкнулся с риском отставки из-за отсрочки евреев-ортодоксов Политика, 17:15
Владелец крупнейшего производителя вина ответил на претензии прокуратуры Бизнес, 16:54
Ротенберг навестил в больнице пострадавшего в теракте 8-летнего хоккеиста Спорт, 16:47
ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов Экономика, 16:41