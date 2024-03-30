Сербские истребители упустили неопознанный объект

Вучич приказал поднять в воздух дежурные истребители после обнаружения над Сербией неизвестного объекта на высоте 5,5 км. Вскоре объект пропал с радаров

Истребители МиГ-29 (Фото: Djordje Savic / EPA / ТАСС)

В небе над Сербией военные обнаружили неизвестное летательное устройство, в воздух были подняты истребители МиГ-29 по приказу президента Александра Вучича, сообщило Минобороны республики, передает N1.

Воздушное судно находилось на высоте около 5,5 км над Вальево. За его полетом следили радиолокационные средства ПВО. Однако военные упустили цель, она пропала с экранов радаров.

«Истребители продолжили полет и совершили поиск в зоне по процедуре с целью подтверждения ситуации. После поиска дежурной паре приказано вернуться на аэродром, остальные силы продолжили следить за воздушным пространством в штатном режиме», — добавили в министерстве.

В начале марта об обнаружении неизвестного объекта сообщили в полиции Польши. Объект упал на территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке республики. Власти предположили, что он может быть метеозондом или военной целью.

В прошлом апреле на севере Польши нашли остатки другого неопознанного «воздушного военного объекта». Обломки лежали в нескольких километрах от Быдгоща — он расположен на значительном расстоянии от границы. Как выяснилось, объект был ракетой класса «воздух — поверхность» без боеголовки. На ракете, сообщило радио RMF, были «обнаружены надписи на русском языке».