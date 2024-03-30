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WSJ узнала, как спасли жизни при столкновении судна с мостом в Балтиморе

WSJ: контейнеровоз Dali попросил закрыть мост, это спасло жизни при столкновении
За четыре минуты до столкновения в Балтиморе контейнеровоз уведомил мостовые службы об угрозе, движение по нему успели перекрыть. Это помогло не допустить большего числа жертв. Погибли двое, еще четверо человек пропали

WSJ узнала, как спасли жизни при столкновении судна с мостом в Балтиморе
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Контейнеровоз «Дали» за несколько минут до столкновения с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе (штат Мэриленд) предупредил наземные службы о потере управления. Вероятно, это спасло много жизней, выяснила Wall Street Journal, изучив предварительные материалы следствия.

«Что особенно важно, оно сделало предупредительный сигнал, и мост закрыли для движения транспорта, что, вероятно, спасло множество жизней», — сказал один из следователей.

Судно вышло из порта в Балтиморе в 00:39 по местному времени. Выйти из дока ему помогли два буксира, которые вернулись обратно, как только контейнеровоз достиг стандартной скорости. Около 1:25 судно подало первый сигнал о ЧП. В это время главный корабельный регистратор данных временно прекратил запись данных, огни на судне замигали и погасли. «Питание то включалось, то выключалось, но рулевого управления не было вообще», — рассказал один из членов член экипажа.

Спустя две минуты, в 1:26 капитан приказал бросить левый якорь и увести судно от моста, пока патруль на мосту перекрывал движение. В 1:29 в ночь на 26 марта контейнеровоз врезался в мост. «Раздался грохот и ужасный шум сминаемой стали, и корабль резко остановился. Я видел машины в воде и молился, чтобы никого не оказалось внутри», — рассказал член экипажа. 

Последствия обрушения моста в Балтиморе. Фотографии
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Как объяснял исполнительный директор и главный юрисконсульт Американской ассоциации пилотов Клэй Даймонд, за несколько минут до столкновения на судне произошло полное отключение электроэнергии, что означает полную потерю мощности.

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Мост Key Bridge им. Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 км построили для движения автомобилей в 1977 году. Основа конструкции — стальные фермы, которые лежат на опорах. После аварии все фермы, одна за другой, рухнули в воду. Погибли два человека, еще четверо пропали. Власти предполагают, что они также погибли.

Контейнеровоз уже попадал в аналогичные инциденты в прошлом. В 2016 году судно врезалось в каменную стену причала в порту Антверпена. Оно получило повреждения кормы и транца, но осталось на плаву.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Балтимор США контейнеровоз
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