Последствия обрушения моста в Балтиморе. Фотографии

В Балтиморе, США, обрушился мост, в который врезалось судно. Несколько машин упали в воду, по меньшей мере шесть человек пропали без вести, двое спасены, в штате Мэриленд объявлен режим ЧС. Последствия — в фотогалерее РБК

Фото: Harford County MD Fire & EMS / Reuters Фото: Julia Nikhinson / Reuters Фото: Rob Carr / Getty Images Фото: Rob Carr / Getty Images Фото: Julia Nikhinson / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Julia Nikhinson / Reuters Фото: Tasos Katopodis / Getty Images Фото: Nathan Howard / Reuters

В Балтиморе, США, обрушился мост, в который врезалось судно. Несколько машин упали в воду, по меньшей мере шесть человек пропали без вести, двое спасены, в штате Мэриленд объявлен режим ЧС. Последствия — в фотогалерее РБК