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Последствия обрушения моста в Балтиморе. Фотографии
Появились фото последствия обрушения моста в Балтиморе
В Балтиморе, США, обрушился мост, в который врезалось судно. Несколько машин упали в воду, по меньшей мере шесть человек пропали без вести, двое спасены, в штате Мэриленд объявлен режим ЧС. Последствия — в фотогалерее РБК
Фото: Harford County MD Fire & EMS / Reuters
Фото: Julia Nikhinson / Reuters
Фото: Rob Carr / Getty Images
Фото: Rob Carr / Getty Images
Фото: Julia Nikhinson / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Julia Nikhinson / Reuters
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Nathan Howard / Reuters
В Балтиморе, США, обрушился мост, в который врезалось судно. Несколько машин упали в воду, по меньшей мере шесть человек пропали без вести, двое спасены, в штате Мэриленд объявлен режим ЧС. Последствия — в фотогалерее РБК
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