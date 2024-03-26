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Общество ,  
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Последствия обрушения моста в Балтиморе. Фотографии

Появились фото последствия обрушения моста в Балтиморе
В Балтиморе, США, обрушился мост, в который врезалось судно. Несколько машин упали в воду, по меньшей мере шесть человек пропали без вести, двое спасены, в штате Мэриленд объявлен режим ЧС. Последствия — в фотогалерее РБК
Последствия обрушения моста в Балтиморе. Фотографии

В Балтиморе, США, обрушился мост, в который врезалось судно. Несколько машин упали в воду, по меньшей мере шесть человек пропали без вести, двое спасены, в штате Мэриленд объявлен режим ЧС. Последствия — в фотогалерее РБК

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Теги
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