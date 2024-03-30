Опрос выявил рост числа нерелигиозных американцев за десять лет
В США выросло число граждан, которые не связывают себя с какой-либо религией, следует из опроса некоммерческой организации PRRI. На него обратил внимание Axios.
«Около четверти американцев (26%) считают себя не связанными с религией в 2023 году, что на 5 п. п. больше по сравнению с 21% в 2013 году. Почти каждый пятый американец (18%) оставил религиозную традицию, чтобы стать религиозно независимым, более трети из них ранее были католиками (35%) или протестантами (35%)», — говорится в исследовании.
Опрос показал, что атеистов стало на 2% больше (4%), агностиков (те, кто считают, что нельзя установить ни факт существования Бога, ни факт его отсутствия) — на 3% больше (5%) по сравнению с 2013-м.
Основная причина, по которой американцы отходят от той или иной религии, — они перестают верить в учение (67%). Чаще всего не связанными с религией себя называли белые из числа демократов или независимых.
Также снизилось число американцев, которые называют религию одной из важных вещей в своей жизни — с 72% до 53%. Уменьшилось и число тех, кто посещает религиозные службы: с 31% до 24%.
Сильнее всего последователей теряет католицизм, сказано в исследовании, причем восполнять потери за счет новых приверженцев не удается. Успешнее всего удерживать сторонников удается группе чернокожих протестантов и евреям.
В опросе приняли участие 5,6 тыс. взрослых американцев. Он проводился в ноябре-декабре прошлого года во всех 50 штатах и округе Колумбия.
В прошлом году опрос на тему религии проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно его данным, россияне чаще верят в Бога, чем в дьявола (66% против 47%), однако больше опрошенных верили в ад, чем в рай (44% против 41%).
В общей сложности доля россиян, для кого важна религия, составила 40%, в 1993 году она была равна 28%. Вместе с этим сократилась доля тех, для кого религия не играет никакой роли: с 35% в 1993 году до 28% в 2023-м.
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