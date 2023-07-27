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ВЦИОМ узнал о большей доле россиян, верящих в ад, чем в рай

ВЦИОМ: больше россиян верят в ад, чем в рай
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Опрос показал, что в ад верит большее количество россиян, чем в рай. Такой вывод следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ад верят 44% опрошенных, а в рай — 41%. В ад больше верят женщины, чем мужчины (49% против 47%). Больше опрошенных мужчин, чем женщин, рассказали о своей вере в рай (47% против 46%).

В Бога россияне верят чаще, чем в дьявола (66% против 47%). Больше половины опрошенных (56%) сказали, что верят в ангелов.

Роль религии в жизни россиян усилилась за три десятилетия, следует из опроса. В общей сложности доля россиян, для кого важна религия, составляет теперь 40%, в 1993 году она была равна 28%. Вместе с этим сократилась доля тех, для кого религия не играет никакой роли: с 35% в 1993 году до 28% в 2023-м.

ВЦИОМ составил портреты православного и неверующего россиянина, основанные на ответах респондентов.

Портрет православного россиянина — это женщина старше 35 лет со средним специальным образованием, средним уровнем дохода, жительница населенного пункта с численностью населения до 100 тыс. человек или села, активная телезрительница или предпочитающая в равной степени и ТВ, и интернет.

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Портрет неверующего россиянина — это мужчина до 25 лет, активный пользователь интернета.

Опрос был проведен к 1035-летию крещения Руси. Считается, что оно произошло в 988 году, а 28 июля было выбрано датой праздника, так как это день памяти святого равноапостольного князя Владимира, который принял христианство как официальную религию.

Теги
ВЦИОМ соцопрос религия
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