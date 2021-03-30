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Россиянин признался в суде США в сговоре и нарушении правил экспорта

Россиянин, глава российской энергетической компании KS Engineering Олег Никитин в ходе судебного заседания признал себя виновным в сговоре с целью нарушения правил экспорта США и обмана властей, говорится в сообщении американского Минюста.

Никитину грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а также значительные штрафы и неустойки. После освобождения он также может находиться до трех лет под надзором.

Материал дополняется.

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