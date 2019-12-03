Арестованный в США за попытку обхода санкций россиянин не признал вину

Арестованный в США за попытку обхода санкций россиянин не признал вину

Российские дипломаты находятся на связи с Олегом Никитиным, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег и финансовых махинациях. Об этом сообщается на странице посольства России в Facebook.

«С момента ареста россиянина местными властями в сентябре с.г. поддерживаем также постоянный контакт с его родственниками и адвокатом», — говорится в сообщении. Посольство пообещало продолжить оказание россиянину консульско-правового содействия.

В сообщении указывается, что Никитин свою вину не признает.

Ранее 3 декабря стало известно, что суд в штате Джорджия обвинил пятерых человек в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти санкции. Среди них есть два гражданина России, одного из них арестовали — главу KS Engineering (KSE) Олега Никитина.