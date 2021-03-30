В России включат в охват тестирований на коронавирус анализы на антитела

Ранее Роспотребнадзор учитывал только ПЦР-тестирование. Сейчас для обеспечения минимального охвата исследований можно использовать любой зарегистрированный и подходящий для этого метод диагностики

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор разрешил обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестированием на коронавирус любым методом, определяющим генетический материал или антиген возбудителя. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому осенью постановлению, минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней). Исследования должны были проводиться методом ПЦР.

Теперь обеспечить установленный уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления COVID-19 можно «любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», говорится в документе.

Постановление вступает в силу 31 марта.