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Пандемия коронавируса ,  
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В России включат в охват тестирований на коронавирус анализы на антитела

Ранее Роспотребнадзор учитывал только ПЦР-тестирование. Сейчас для обеспечения минимального охвата исследований можно использовать любой зарегистрированный и подходящий для этого метод диагностики
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор разрешил обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестированием на коронавирус любым методом, определяющим генетический материал или антиген возбудителя. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому осенью постановлению, минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней). Исследования должны были проводиться методом ПЦР.

Теперь обеспечить установленный уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления COVID-19 можно «любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», говорится в документе.

Постановление вступает в силу 31 марта.

В российских клиниках для определения наличия коронавируса в организме обычно проводится ПЦР-тест. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, через которые обычно идет заражение. В полученном биологическом материале определяется наличие РНК вируса. Это позволяет определить наличие инфекции даже при отсутствии симптомов.

Узнать, переболел ли человек коронавирусом, можно и с помощью теста на антитела. Они появляются в результате борьбы иммунной системы с вирусом. Для этого нужно сдать кровь из вены.

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Фото:Shoja Lak / Getty Images

«Оценить такое решение довольно сложно. Однако думаю, что если Анна Попова выступает с таким заявлением, то понимает, что созданы методы, которые могут оценивать разные элементы вирусной нагрузки», — рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, это позволяет, в зависимости от использованного метода, судить о наличии заражения и его степени, а также увеличивает доступность тестирования. «Вполне возможно, что тесты, которые появились, более специфичны. А это самый главный нюанс. Необходимость быстро и точно определить именно этот возбудитель. Если такое позволяют сделать тесты — это серьезный шаг на пути к более раннему выявлению коронавируса. А более раннее выявление значит раннее начало лечения и лучшие исходы заболевания», — считает Попович.

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«Трудно понять, какая цель стоит за этим. Разные тесты показывают разные вещи. Тест на антитела показывает, была ли инфекция в прошлом или как сработало вакцинирование. ПЦР показывает: вирусная РНК есть ли сейчас в клетках или ее нет, происходит ли активный процесс с симптомами или без — они нацелены на разные вещи. Одно нацелено на прошлое, другое на настоящее», — заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Аграновский отметил, что, возможно, имелось в виду, что надо делать разные тесты и делать их больше, и в таком случае «это весьма неплохо и даст много информации о том, что с человеком было и что с ним происходит сейчас. «В сущности, только ПЦР-тесты и работают для определения текущей инфекции. Диагноз также ставят по КТ, и некоторые находят его самым надежным методом. По изменениям в легких понимают, что процесс идет и виной всему — этот вирус. Тут почти не может быть ошибок. Иногда ПЦР может дать ложноотрицательный результат, и его надо перепроверять. Но быстрый тест — ПЦР-тест», — пояснил вирусолог. Тест на антитела работает для определения инфекции уже «прошедшей», указал он. «Есть антитела, которые появляются рано, — Igm, Iga. Igg появляются поздно, значат, что инфекция уже прошла. А некоторые антитела действительно могут говорить о текущем характере инфекции», — пояснил вирусолог.

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В России за последние сутки диагностировали 8,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 4,52 млн. По состоянию на 29 марта, в России, по данным Роспотребнадзора, провели более 119,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Показатели заболеваемости коронавирусом в России говорят о возможности третьей волны пандемии, сообщила 30 марта замглавы Минздрава Татьяна Семенова. В начале марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова говорила, что третья волна COVID-19 в России неизбежна, если не брать в расчет вакцинацию. По расчетам, волна должна начаться в мае этого года, а ее пик придется на октябрь. Чтобы избежать третьей волны инфекции в России, до мая необходимо привить четверть населения страны, считает Скворцова.

Авторы
Анастасия Батманова, Евгения Лебедева Евгения Лебедева, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
коронавирус пандемия
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