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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта

Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тыс., в Москве и Подмосковье власти ограничили перемещение граждан. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 29 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 634,8 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже свыше 722,4 тыс. человек, более 151,9 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (142,5 тыс.), которые обошли Италию (97,6 тыс.) и Китай (82 149). Следом идут Испания (80 110), Германия (62 435) и Франция (40 723).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 33 997 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — 10 779. По данным ВОЗ, от вируса скончались 29 957 человек.

Ситуация в России

  • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс. человек. Всего выздоровели 59 человек, количество умерших достигло девяти человек.
  • В Москве и Подмосковье власти ввели режим повсеместной самоизоляции. Людям запрещено выходить из дома за исключением случаев крайней необходимости. На улицу можно будет выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку (не далее 100 м от дома). При этом необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м от других людей. Для тех, кто вынужден продолжить работать, будут введены спецпропуска. Планы по введению комендантского часа в столичном регионе МВД опровергает.
  • Власти Москвы сообщили об опасности коронавируса для людей практически всех возрастов. По данным оперативного штаба, почти половина пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, — это люди моложе 60 лет, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены почти 40% пациентов младше 40 лет.
  • Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что у региональных властей в соответствии с Конституцией не было права вводить подобные ограничения. Вместе с тем Кремль с введением массового режима самоизоляции согласился.

Ситуация в других странах
  • Президент США Дональд Трамп счел возможную гибель 100–200 тыс. американцев в пандемии «хорошим сценарием» по сравнению с прогнозировавшейся некоторыми экспертами гибелью 2 млн граждан страны. Пик смертности в США ожидается примерно через две недели.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, если стране не окажут помощь партнеры, ей может грозить дефолт. Для получения финансовой помощи МВФ украинский парламент должен принять два закона на внеочередном заседании 30 марта, о земельной реформе и банках.
  • Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране. Число внутренних случаев заражения составляет менее 3 тыс., но количество завозных при этом продолжает расти, и возможен новый этап борьбы с вирусом, сообщил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. За последние сутки в стране умерли только четыре человека.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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