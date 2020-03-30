Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта
Погибшие и пострадавшие
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 29 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 634,8 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже свыше 722,4 тыс. человек, более 151,9 тыс. выздоровели.
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Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (142,5 тыс.), которые обошли Италию (97,6 тыс.) и Китай (82 149). Следом идут Испания (80 110), Германия (62 435) и Франция (40 723).