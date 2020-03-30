Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта

Лента новостей

Курс доллара на 28 марта USD ЦБ: 77,73 (-0,99)

Курс евро на 28 марта EUR ЦБ: 85,74 (-0,23)

Губерниев после слов Резцовой предложил убрать ее имя со стадиона

Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома

ФСБ пресекла вывоз из России в Казахстан 19 тонн масок и антисептиков

Коронавирус и международные контракты: как защитить свои интересы

Фергюсон обвинил Нурмагомедова в попытках спрятаться в России

Цена нефти Brent упала ниже $23 впервые с ноября 2002 года

СМИ сообщили о намерении «МЮ» потратить на игрока €150 млн

Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли

Холдинг «Планета 24» выделил средства на открытие новых магазинов

Прогноз цены Биткоин на 2020 год ухудшился

Акции «Роснефти» выросли на 3% на фоне продажи активов в Венесуэле

Сбербанк и ВТБ получат гарантии на ₽20 млрд для кредитов малому бизнесу

Курс доллара превысил ₽80 евро — ₽89

Трезвые меры: как алкоконцерны вcтупили в борьбу с пандемией — Bloomberg