Эстонские власти начали демонтаж мемориала жертвам фашизма в Курессааре

Фото: Leon petrosyan / Shutterstock

В эстонском городе Курессааре на южном берегу острова Сааремаа началось перезахоронение останков из братской могилы казненных во время немецкой оккупации (в 1941–1944 годах) советских граждан, сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

Речь может идти об останках 215 человек. Их планируют перезахоронить на кладбище Сайкла-Нымме. Установленный на месте братской могилы в 1965 году памятник демонтируют и перенесут на территорию военного музея Сырве.

Раскопками и перезахоронением занимается Эстонский военный музей. По словам его представителя, братская могила — одна из 12 на острове и о ней «известно очень мало».

В местной администрации не исключают, что возьмут образцы ДНК у извлеченных из земли тел, чтобы попробовать установить личность казненных.

«Это станет ясно, когда мы узнаем, сколько останков будет извлечено, как они были захоронены», — сказал журналистам советник по кризисной готовности Сааремаа Гуннар Хави.

С 2022 года по инициативе Эстонского военного музея были перенесены на кладбища останки примерно 4 тыс. человек из советских мемориалов на месте братских могил по всей стране. По словам Хави, завершить кампанию по массовому перезахоронению планируют в ноябре 2025 года.

Власти России неоднократно критиковали из-за нее эстонское правительство. Так, в августе 2025 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со случаем в эстонском городе Кохтла-Ярве, где, по данным СКР, «с помощью экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу».

В конце сентября посольство России в Эстонии направило ноту властям прибалтийской республики. Дипломаты напомнили о взятых Таллином международных обязательствах по обеспечению уважительного отношения к местам захоронения погибших военнослужащих.