В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Италия выдала больше всего шенгенских виз россиянам в прошлом году, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. При этом доля отказов в выдаче снижается, а основной причиной стали ошибки в заявлениях

Дмитрий Горин (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Италия является лидером по количеству шенгенских виз, выданных россиянам: в прошлом году страна оформила около 153 тыс. виз, при том что общее число выездов в шенгенскую зону составило примерно 600 тыс. Об этом в эфире Радио РБК заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, отвечая на вопрос о ситуации с оформлением виз перед Олимпиадой и Венецианским карнавалом, которые пройдут в феврале.

Горин отметил постепенное снижение процента отказов. «Если два года назад эти цифры достигали 10%, по прошлому году это 7%. И то, как правило, отказы связаны с некорректным оформлением документов», — пояснил Горин.

По его словам, доступность Италии также связана с большим количеством стыковочных рейсов через Ереван, Стамбул и другие города. Горин добавил, что на динамику международных поездок положительно влияет укрепление рубля.

После того как в ноябре 2025 года Европейская комиссия (ЕК) ограничила выдачу новых многократных виз россиянам, тенденция изменилась, но, по оценкам РСТ, мультивизы все же выдаются. «Их теперь не 50%, как это было ранее, а в лучшие годы количество мультивиз составляло 80%. Сейчас это всего скромные 10%, и приоритет как раз для родственников граждан Евросоюза или особой цены поездки, которая тоже учитывается при выдаче виз», — рассказал Горин.

Он обратил внимание на увеличившийся срок рассмотрения заявлений. Выдача виз в Италию, особенно в преддверии летнего сезона, может достигать двух месяцев из-за сокращения персонала консульских учреждений. В связи с этим в РСТ рекомендуют подавать документы на шенгенскую визу не позднее чем за шесть месяцев до поездки.

Горин подчеркнул, что большинство выдаваемых виз — однократные, и для их получения необходим полный и достоверный пакет документов, среди которых бронь отеля, билеты на самолет, медстраховка, справка о движении средств на счетах.

В ноябре 2025 года ЕК рекомендовала прекратить выдачу многократных виз россиянам, оставив возможность получать только однократные при каждом новом запросе. В заявлении комиссии это решение объяснялось изменением миграционных рисков в связи с конфликтом на Украине. В РСТ тогда отмечали, что многократные визы получает минимальное число россиян, в основном деловые туристы.

Шенгенская виза, выданная Италией, не позволит россиянам с паспортами старого образца посещать семь стран Шенгенской зоны, сообщило в сентябре 2025 года генконсульство Италии в Москве. Речь идет о Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Литве и Латвии. Эти страны, как объясняет консульство, не признают небиометрические российские паспорта, которые распознаются по отсутствию чипа и действительны только пять лет.