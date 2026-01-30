 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
РАДИО
0

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Радио РБК
Италия выдала больше всего шенгенских виз россиянам в прошлом году, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. При этом доля отказов в выдаче снижается, а основной причиной стали ошибки в заявлениях
Дмитрий Горин
Дмитрий Горин (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Италия является лидером по количеству шенгенских виз, выданных россиянам: в прошлом году страна оформила около 153 тыс. виз, при том что общее число выездов в шенгенскую зону составило примерно 600 тыс. Об этом в эфире Радио РБК заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, отвечая на вопрос о ситуации с оформлением виз перед Олимпиадой и Венецианским карнавалом, которые пройдут в феврале.

Горин отметил постепенное снижение процента отказов. «Если два года назад эти цифры достигали 10%, по прошлому году это 7%. И то, как правило, отказы связаны с некорректным оформлением документов», — пояснил Горин.

По его словам, доступность Италии также связана с большим количеством стыковочных рейсов через Ереван, Стамбул и другие города. Горин добавил, что на динамику международных поездок положительно влияет укрепление рубля.

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»
Политика
Фото: Александр Казаков/ТАСС

После того как в ноябре 2025 года Европейская комиссия (ЕК) ограничила выдачу новых многократных виз россиянам, тенденция изменилась, но, по оценкам РСТ, мультивизы все же выдаются. «Их теперь не 50%, как это было ранее, а в лучшие годы количество мультивиз составляло 80%. Сейчас это всего скромные 10%, и приоритет как раз для родственников граждан Евросоюза или особой цены поездки, которая тоже учитывается при выдаче виз», — рассказал Горин.

Он обратил внимание на увеличившийся срок рассмотрения заявлений. Выдача виз в Италию, особенно в преддверии летнего сезона, может достигать двух месяцев из-за сокращения персонала консульских учреждений. В связи с этим в РСТ рекомендуют подавать документы на шенгенскую визу не позднее чем за шесть месяцев до поездки.

Горин подчеркнул, что большинство выдаваемых виз — однократные, и для их получения необходим полный и достоверный пакет документов, среди которых бронь отеля, билеты на самолет, медстраховка, справка о движении средств на счетах.

Куда можно поехать прямо сейчас без визы. Инфографика
Общество

В ноябре 2025 года ЕК рекомендовала прекратить выдачу многократных виз россиянам, оставив возможность получать только однократные при каждом новом запросе. В заявлении комиссии это решение объяснялось изменением миграционных рисков в связи с конфликтом на Украине. В РСТ тогда отмечали, что многократные визы получает минимальное число россиян, в основном деловые туристы.

Шенгенская виза, выданная Италией, не позволит россиянам с паспортами старого образца посещать семь стран Шенгенской зоны, сообщило в сентябре 2025 года генконсульство Италии в Москве. Речь идет о Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Литве и Латвии. Эти страны, как объясняет консульство, не признают небиометрические российские паспорта, которые распознаются по отсутствию чипа и действительны только пять лет.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Олег Овчаренко
Российский союз туриндустрии путешествия визы шенгенские визы Италия Олимпиада
Материалы по теме
Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ
Спорт
Госдеп уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам
Политика
Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа давать визы россиянам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Кадыров сообщил о встрече с главой администрации президента Вайно Политика, 16:54
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции Экономика, 16:49
В Уфе задержали директоров филармонии и государственного оркестра Общество, 16:48
Чем известен Кевин Уорш, которого Трамп хочет сделать главой ФРС 16:43
Крупный бизнес в США анонсировал увольнение 52 тыс. сотрудников Экономика, 16:32
Валиева выступит пятой на чемпионате России по прыжкам Спорт, 16:29
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Образование, 16:28
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Власти Франции заблокировали продажу антенн Eutelsat частному инвестфонду Бизнес, 16:26
ЕС подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам военной операции Политика, 16:23
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины Политика, 16:21
Названа стоимость спецверсии «китайского Hummer» M-Hero в России Авто, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу Политика, 16:15
Путин подписал закон об упрощении перераспределения земельных участков Недвижимость, 16:13