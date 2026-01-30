Союз кинематографистов исключил Роднянского и Дапкунайте
Союз кинематографистов России постановил на XII съезде исключить из своего состава семерых членов организации. Их, согласно тексту постановления, исключили за многолетнюю неуплату членских взносов.
Кого исключили:
- украинского актера Горбунова Алексея Сергеевича;
- литовскую актрису Дапкунайте Ингеборгу Эдмундовну;
- экс-главу «СТС Медиа» Роднянского Александра Ефимовича (признан иностранным агентом);
- актрису Кучеренко Елену Юрьевну;
- продюсера Павлович Анастасию Борисовну;
- режиссера-документалиста Когана Аркадия Ефимовича;
- режиссера Шилкину Ульяну Викторовну.
РБК обратился за комментарием к Алексею Горбунову, Ингеборге Дапкунайте, Александру Роднянскому, Аркадию Когану, Ульяне Шилкиной.
Постановление было подписано председателем Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Никитой Михалковым 22 декабря 2025 года. При этом в документе постановления присутствует ссылка на ст. 4.2 (права членов Союза), а не на ст. 4.3 (обязанности) или 4.5, поясняющих мотивы для исключения из союза.
Так, согласно пункту 4.5.2 устава, член Союза кинематографистов может быть исключен в случае неуплаты взносов в течение двух лет.
Ранее в отношении Александра Роднянского был вынесен заочный приговор о заключении на восемь с половиной лет за распространение фейков об армии.
По версии обвинения, продюсер в 2022 году в соцсетях распространил ложные сведения о действиях российских войск в ходе военной операции на Украине. Роднянский заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Роднянский — гражданин Украины, основатель телеканала «1+1». После переезда в Россию возглавил холдинг «СТС Медиа», где продюсировал, в частности, сериалы «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Папины дочки». В 2009 году покинул пост президента, однако остался в совете директоров. Он спродюсировал десятки фильмов, среди которых «Девятая рота», «Левиафан», «Нелюбовь», «Жара». Президент фестиваля «Кинотавр».
Ингеборга Дапкунайте заявила, что уехала из России вместе с семьей в Брюссель в 2022 году. Спустя два года она закрыла свое российское ИП, также в июле 2022 года ФНС ликвидировала компанию по оказанию дополнительных образовательных услуг «Скиллз академи» — Дапкунайте была ее соучредителем и владела 50% компании.
Ингеборга Дапкунайте родилась в Вильнюсе. Актриса некоторое время жила и работала в Лондоне, затем — в России: снималась в кино, вела телешоу, играла в Театре наций.
