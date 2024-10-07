Дапкунайте закрыла ИП вслед за выходом из двух компаний

Ингеборга Дапкунайте (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая покинула Россию весной 2022 года, закрывает ИП, следует из данных СПАРК.

По сведениям сервиса, она подала соответствующее заявление 4 октября. В июле ФНС ликвидировала компанию по оказанию дополнительных образовательных услуг «Скиллз академи» — Дапкунайте была ее соучредителем и владела 50% компании. Согласно данным СПАРК, актриса также вышла из ООО «Актерская школа Синемоушн», которая не действует с 2014 года.

Ингеборга Дапкунайте родилась в Вильнюсе. Актриса некоторое время жила и работала в Лондоне, затем — в России: снималась в кино, вела телешоу, играла в Театре наций. В апреле 2022-го она сообщила о переезде в Брюссель. Основной причиной отъезда она назвала боевые действия на Украине. Одна из ее последних работ — роль в комедийном сериале «Беспринципные».