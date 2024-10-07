Дапкунайте закрыла ИП вслед за выходом из двух компаний
Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая покинула Россию весной 2022 года, закрывает ИП, следует из данных СПАРК.
По сведениям сервиса, она подала соответствующее заявление 4 октября. В июле ФНС ликвидировала компанию по оказанию дополнительных образовательных услуг «Скиллз академи» — Дапкунайте была ее соучредителем и владела 50% компании. Согласно данным СПАРК, актриса также вышла из ООО «Актерская школа Синемоушн», которая не действует с 2014 года.
Ингеборга Дапкунайте родилась в Вильнюсе. Актриса некоторое время жила и работала в Лондоне, затем — в России: снималась в кино, вела телешоу, играла в Театре наций. В апреле 2022-го она сообщила о переезде в Брюссель. Основной причиной отъезда она назвала боевые действия на Украине. Одна из ее последних работ — роль в комедийном сериале «Беспринципные».
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