Олимпийские медали зимних Игр разных лет: как выглядят и из чего сделаны

Как выглядели медали зимних Олимпиад и из чего они сделаны. Фотогалерея

За историю Игр медали менялись как внешне, так и по составу. Нередко дизайнеры старались отразить в награде культуру страны-хозяйки. Как выглядели олимпийские медали с 1924 до 2026 года — в фотогалерее РБК

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Медаль — один из главных символов Олимпиады. Награды каждых Игр были уникальными, менялись их внешний вид и состав. Помимо ныне традиционных 6 гр золотого покрытия, серебра и бронзы появлялись вставки из других материалов, в том числе хрусталя и поликарбоната.

Вот как выглядели олимпийские награды зимних Игр с 1924 года до наших дней.

1924 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Шамони-Мон-Блан, Франция.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на лицевой стороне спортсмен, раскинувший руки. В одной руке у него коньки, в другой — лыжи. На заднем плане изображены Альпы, в частности Монблан. На оборотной стороне надпись: «Олимпийский турнир в Шамони-Монблан, 25 января — 5 февраля 1924 года, организованный Олимпийским комитетом Франции под патронажем Международного олимпийского комитета по случаю празднования VIII Олимпиады».

Диаметр: 55 мм.

1928 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Санкт-Мориц, Швейцария.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на лицевой стороне — фигурист с раскинутыми руками, окруженный снежинками. На обратной стороне медали вверху расположены олимпийские кольца с надписью «II зимние Олимпийские игры, Санкт-Мориц, 1928», украшенной по бокам оливковыми ветвями.

Диаметр: 50 мм.

1932 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Лейк-Плэсид, США.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на лицевой стороне в верхней части над облаками находится крылатая богиня победы Ника, в руке у нее лавровый венок. Под ней изображены горы Адирондак, а у их подножия — стадион для зимних видов спорта, трамплин для прыжков и пейзаж Лейк-Плэсида. Медаль была круглой формы с ребристым краем, отсылающим к форме античных колонн.

Диаметр: 54 мм.

1936 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Гармиш-Партенкирхен, Германия.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на аверсе в верхней половине колесница, запряженная тройкой лошадей. Ею правит богиня победы Ника, держащая лавровый венок. В нижней части — изображения инвентаря, в частности конек и клюшка.

Диаметр: 100 мм.

1948 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Санкт-Мориц, Швейцария.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на аверсе надпись с названием Олимпиады и годом, на обратной стороне — рука с зажженным факелом на фоне олимпийских колец и снежинок. Вверху выгравирован олимпийский девиз на латыни: Citius, Altius, Fortius («Быстрее, выше, сильнее»).

Диаметр: 60 мм.

1952 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Осло, Норвегия.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: дизайн каждой стороны разработали разные художники. На лицевой стороне — олимпийские кольца и факел авторства греческого художника Васоса Фалиреуса, внизу выгравирован девиз. На обратной стороне, созданной по дизайну норвежского иллюстратора Кнута Ирана, изображена ратуша Осло.

Диаметр: 71 мм.

1956 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: портрет женщины анфас крупным планом, голова увенчана олимпийскими кольцами. Рядом с портретом внизу олимпийский огонь. На обратной стороне медали — гора Помаганьон, один из символов Игр, поверх него изображена снежинка.

Диаметр: 60 мм.

1960 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Скво-Вэлли, США.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на аверсе — профили мужчины и женщины, по кругу надпись «VIII зимние Олимпийские игры». На обратной стороне — олимпийские кольцо и девиз Игр на латыни. В нижней части располагались названия видов спорта.

Диаметр: 55 мм.

1964 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Инсбрук, Австрия.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на лицевой стороне — альпийский пейзаж, на реверсе — олимпийские кольца над гербом города Инсбрук.

Диаметр: 70 мм.

1968 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Гренобль, Франция.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на лицевой части — снежинка между трех роз с герба Гренобля. на реверсе — стилизованное изображение вида спорта. Для каждого вида спорта впервые нужно было изготовить свою медаль.

Диаметр: 60 мм.

1972 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Саппоро, Япония.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на аверсе — волнистая линия. На сайте МОК говорится, что дизайнеры вдохновлялись «как пушистым снегом, так и острым льдом». На реверсе — надпись с названием Игр на японском и английском языках, элементы эмблемы Олимпиады в Саппоро, в частности восходящее солнце и снежинка. Форма медалей Игр в Саппоро близка к квадратной, со скругленными углами и ребристым краем.

Диаметр: 60 мм.

1976 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Инсбрук, Австрия.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на лицевой стороне — эмблема Игр (та же, что и на Играх 1964 года там же), включающая олимпийские кольца и герб города. На гербе изображен мост через реку Инн — так буквально переводится название Инсбрука. На обратной стороне — трамплин Бергизель на фоне Альп, справа на переднем плане — олимпийский огонь.

Диаметр: 72 мм.

1980 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Лейк-Плэсид, США.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: на одной стороне — рука с олимпийским факелом на фоне гор, олимпийские кольца и надпись с названием Игр. На другой — сосновая ветвь с шишками и надпись с местом и годом проведения Олимпиады.

Диаметр: 80 мм.

1984 год

Фото: olympics.c

Где прошли зимние Игры: Сараево, Югославия (ныне Сараево — столица Боснии и Герцеговины).

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: спереди — эмблема, включавшая снежинку с олимпийскими кольцами над ней, и надпись о годе и месте проведения Игр. Сзади — голова спортсмена в лавровом венке. Медаль была прямоугольной формы с вписанным в нее кругом.

Диаметр: 71 мм.

1988 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Калгари, Канада.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро; серебро; бронза.

Что изображено: эмблема Игр со снежинкой, на обратной стороне — профиль спортсмена в оливковом венке и профиль представителя коренного населения — индейца в традиционном головном уборе. Вместо перьев в этом головном уборе — лыжные палки, лезвие коньков, боб и другой инвентарь зимних Игр.

Диаметр: 69 мм.

1992 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Альбервиль, Франция.

Из чего сделаны медали: хрустальная вставка в металлическом обрамлении (позолоченное серебро для 1-го места, серебро для 2-го и бронза для 3-го). Впервые в истории зимних Игр использовался другой материал кроме металла.

Что изображено: на лицевой стороне изображены пять олимпийских колец на фоне горного пейзажа. В верхней части металлического обрамления выгравирована лавровая ветвь, внизу — название города и год проведения Олимпиады.

Диаметр: 92 мм.

1994 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Лиллехаммер, Норвегия.

Из чего сделаны медали: спарагмит (местная горная порода) в обрамлении металла (позолоченное серебро для 1-го места, серебро для 2-го и бронза для 3-го).

Что изображено: обратные стороны медалей различались: победителям и призерам Олимпиады вручали награды с изображениями их видов спорта и указанием дисциплин.

Диаметр: 78 мм.

1998 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Нагано, Япония.

Из чего сделаны медали: позолоченное серебро и лак для 1-го и 2-го мест, бронза и лак для 3-го.

Что изображено: основной для медали стала лаковая миниатюра в традиционной японской технике маки-э: изображение создается с помощью посыпки на невысохший лак золотого или серебряного порошка. На аверсе изображено восходящее солнце. Эмблема Игр выполнена в технике перегородчатой эмали (на металлическую основу напаиваются металлические перегородки, образующие узор, затем ячейки заполняют эмалью). На оборотной стороне медали также эмблема Игр, олимпийские кольца над горами и внизу — пиктограмма с видом спорта.

Диаметр: 80 мм.

2002 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Солт-Лейк-Сити, США.

Из чего сделаны медали: для 1-го места — золото, позолоченное серебро, серебро, медь; для 2-го места — серебро и медь; для 3-го места — медь и цинк.

Что изображено: олимпийская медаль неидеально круглой формы стилизована под камень из горной реки, которыми богат штат Юта (Солт-Лейк-Сити — столица штата). На лицевой стороне изображен спортсмен с факелом в руке и размещен девиз Игр того года — «Зажги огонь в душе». На обратной стороне — греческая богиня победы Ника держит в руке лист, отсылающий к оливковому венку, который вручали победителям Игр в древности. Также на реверсе указывался вид спорта и дисциплина, в которой вручалась награда.

Диаметр: 85 мм.

2006 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Турин, Италия.

Из чего сделаны медали: золото и серебро (1-е место), серебро (2-е) и бронза (3-е).

Что изображено: медаль с отверстием посередине стала самой большой в истории Игр по диаметру. Форма символизировала пьяццу — открытую городскую площадь в Италии, а также олимпийское кольцо. Когда награда висит на шее, отверстие медали приходится на область сердца и «акцентирует внимание на жизненной энергии спортсмена и эмоциях», говорится на сайте Международного олимпийского комитета. Лента продевалась через саму медаль, а не крепилась сверху.

Диаметр: 107 мм.

2010 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Ванкувер, Канада.

Из чего сделаны медали: серебро и золото для 1-го места; серебро и бронза для 2-го и 3-го соответственно.

Что изображено: источником вдохновения при создании медалей стали работы местной художницы Коринн Хант, в роду которой были представители индейских племен. Награда была не плоской, а изогнутой формы, символизирующей волны океана и горный ландшафт региона.

Диаметр: 100 мм.

2014 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Сочи, Россия.

Из чего сделаны медали: металл (золото и серебро; серебро; бронза) со вставкой из поликарбоната.

Что изображено: на лицевой стороне изображены олимпийские кольца, а на обратной выгравировано название соревнования на английском языке и эмблема Игр в Сочи. На ребре медали на русском, английском и французском языках написано название Игр. Вставка из поликарбоната с узором «лоскутное одеяло» символизирует многообразие культур народов России.

Диаметр: 100 мм.

2018 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Пхёнчхан, Южная Корея.

Из чего сделаны медали: серебро с покрытием золотом; серебро; медноцинковый сплав (Cu90-Zn10).

Что изображено: поверхность медали имитирует древесную текстуру: динамичные диагональные линии отражают «решимость участников». На награде изображены олимпийские кольца и эмблема. В дизайне также был использован хангыль — корейский алфавит. Лента для медали была выполнена из традиционной южнокорейской ткани и вышита элементами хангыля и другими орнаментами.

Диаметр: 92,5 мм.

2022 год

Фото: olympics.com

Где прошли зимние Игры: Пекин, Китай.

Из чего сделаны медали: серебро с покрытием золотом; серебро; медноцинковый сплав.

Что изображено: награды назвали «Тонг Ксинь», или «Вместе как одно целое». В основу дизайна легла форма древних китайских нефритовых подвесок в виде концентрических кругов, между кругами выполнены узоры в стиле традиционных китайских орнаментов. В середине выгравированы олимпийские кольца.

Диаметр: 87 мм.

2026 год

Фото: olympics.com

Где пройдут зимние Игры: Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Из чего сделаны медали: серебро и позолота; серебро; медь. Изготовлены из переработанного металла, отлиты в индукционных печах, работающих на возобновляемой энергии.

Что изображено: медали состоят из двух половинок с разными текстурами. Таким образом дизайнеры хотели показать объединение олимпийских и паралимпийских ценностей, а также объединение двух городов для проведения Олимпиады.

Диаметр: 80 мм.

Ответы на часто задаваемые вопросы про олимпийские медали

1. Олимпийская медаль — из чистого золота или нет?

Нет, золотая медаль — серебряная с позолотой.

2. Сколько золота в олимпийской медали?

Несколько граммов (не менее 6 г), остальное — серебро.

3. Какая олимпийская медаль самая дорогая?

Стоимость медали зависит от веса, металлов и года. Если сравнивать по себестоимости материалов, то самая дорогая — медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (около $950).

4. Какая была первая олимпийская медаль в истории?

Медаль Олимпийских игр в Афинах 1896 года, украшенная изображениями Зевса с богиней победы Никой и Акрополя. Награды вручали только занявшим 1-е и 2-е места.