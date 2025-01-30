Хинштейн обратился к экс-главе УМВД Москвы из-за гостиницы под Курском

Врио губернатора попросил экс-главу столичного УМВД Пронина, уроженца Курской области, разместить в его гостинице в Фатеже переселенцев. В прошлом Хинштейн обращал внимание на проживание бывшего милиционера в Германии и на Кипре

Владимир Пронин (Фото: Александр Поляков / РИА Новости)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-главе столичного управления МВД генералу Владимиру Пронину с просьбой разместить переселенцев из приграничной зоны в гостинице генерала в городе Фатеж на севере региона. Об этом Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с фатежанами.

«Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку (кстати, почетному гражданину Курской области, до недавнего времени руководившему Курским землячеством — в перерывах между Германией и Кипром) с просьбой услышать позицию людей», — написал Хинштейн.

Единственная в городе гостиница называется «Фатеж». Согласно перечню туристских объектов, ею владеет ООО «Перспектива». В СПАРК бенефициаром этого общества значится Пронин.

РБК направил запрос в гостиницу «Фатеж».

Пронин родился в Фатежском районе в 1948 году. Карьеру в органах внутренних дел начинал в Курской области, в 1990-х получил назначение в Москву. В 2001–2009 годах был начальником столичного УМВД. Увольнение Пронина с поста произошло после того, как руководитель ОВД «Царицыно» майор Денис Евсюков устроил стрельбу в супермаркете «Остров» на Шипиловской улице. Жертвами стали два человека, еще семеро пострадали. Евсюкова приговорили к пожизненному заключению.

Читайте РБК в Telegram.