 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн обратился к экс-главе УМВД Москвы из-за гостиницы под Курском

Хинштейн попросил экс-главу УМВД Москвы разместить переселенцев в его гостинице
Сюжет
Военная операция на Украине
Врио губернатора попросил экс-главу столичного УМВД Пронина, уроженца Курской области, разместить в его гостинице в Фатеже переселенцев. В прошлом Хинштейн обращал внимание на проживание бывшего милиционера в Германии и на Кипре
Владимир Пронин
Владимир Пронин (Фото: Александр Поляков / РИА Новости)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-главе столичного управления МВД генералу Владимиру Пронину с просьбой разместить переселенцев из приграничной зоны в гостинице генерала в городе Фатеж на севере региона. Об этом Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с фатежанами.

«Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку (кстати, почетному гражданину Курской области, до недавнего времени руководившему Курским землячеством — в перерывах между Германией и Кипром) с просьбой услышать позицию людей», — написал Хинштейн.

Единственная в городе гостиница называется «Фатеж». Согласно перечню туристских объектов, ею владеет ООО «Перспектива». В СПАРК бенефициаром этого общества значится Пронин.

РБК направил запрос в гостиницу «Фатеж».

Пронин родился в Фатежском районе в 1948 году. Карьеру в органах внутренних дел начинал в Курской области, в 1990-х получил назначение в Москву. В 2001–2009 годах был начальником столичного УМВД.

Увольнение Пронина с поста произошло после того, как руководитель ОВД «Царицыно» майор Денис Евсюков устроил стрельбу в супермаркете «Остров» на Шипиловской улице. Жертвами стали два человека, еще семеро пострадали. Евсюкова приговорили к пожизненному заключению.

Хинштейн пообещал помочь взыскать ₽3 млрд с главы курской корпорации
Общество
Александр Хинштейн
В 2021 году Хинштейн обвинял Пронина в коррупции. По его словам, после смерти сына генерала на Кипре выяснилось, что тому принадлежали несколько объектов, которые ранее были в собственности московской милиции.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Яна Баширова
Александр Хинштейн Курская область Владимир Пронин
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Хинштейн впервые провел встречу с переселенцами из курского приграничья
Политика
«Бег на месте»: жители курского приграничья — о системе помощи
Общество
Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 18:27
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 летОбщество, 22:32
Долг Украины перед МВФ, ЕС и Всемирным банком достиг почти половины ВВПЭкономика, 22:25
В Краснодарском крае чиновника задержали за кражу 105 тыс. т пескаОбщество, 22:09
«Спартак» отыгрался с 0:3 у СКА, но уступил по буллитамСпорт, 22:06
Мексика указала Google на «границы» указа Трампа об Американском заливеПолитика, 22:03
Российские дипломаты заявили об ожидании от США данных о погибшихОбщество, 21:53
Хинштейн обратился к экс-главе УМВД Москвы из-за гостиницы под КурскомОбщество, 21:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
«Спартак» забил на последней минуте и победил «Краснодар» в Зимнем кубкеСпорт, 21:37
«Фонбет» решил отсудить ₽100 млн у арестованного за взятку экс-главыСпорт, 21:31
Астрономы назвали астероид 2024 YR4 самым опасным для Земли с 2004 годаТехнологии и медиа, 21:31
Калужская область выплатит по ₽1 млн семьям застреленных лесниковОбщество, 21:27
Крупнейший работодатель России трижды за год повысит зарплатыБизнес, 21:14
Банки США смогут хранить криптовалюту. Почему это важноКрипто, 21:05
Аэропорт в Вашингтоне возобновил работу после авиакатастрофыОбщество, 20:59