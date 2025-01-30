Хинштейн обратился к экс-главе УМВД Москвы из-за гостиницы под Курском
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-главе столичного управления МВД генералу Владимиру Пронину с просьбой разместить переселенцев из приграничной зоны в гостинице генерала в городе Фатеж на севере региона. Об этом Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с фатежанами.
«Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку (кстати, почетному гражданину Курской области, до недавнего времени руководившему Курским землячеством — в перерывах между Германией и Кипром) с просьбой услышать позицию людей», — написал Хинштейн.
Единственная в городе гостиница называется «Фатеж». Согласно перечню туристских объектов, ею владеет ООО «Перспектива». В СПАРК бенефициаром этого общества значится Пронин.
РБК направил запрос в гостиницу «Фатеж».
Пронин родился в Фатежском районе в 1948 году. Карьеру в органах внутренних дел начинал в Курской области, в 1990-х получил назначение в Москву. В 2001–2009 годах был начальником столичного УМВД.
Увольнение Пронина с поста произошло после того, как руководитель ОВД «Царицыно» майор Денис Евсюков устроил стрельбу в супермаркете «Остров» на Шипиловской улице. Жертвами стали два человека, еще семеро пострадали. Евсюкова приговорили к пожизненному заключению.
словам, после смерти сына генерала на Кипре выяснилось, что тому принадлежали несколько объектов, которые ранее были в собственности московской милиции.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов