Хинштейн пообещал помочь взыскать ₽3 млрд с главы курской корпорации

Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Иск Генпрокуратуры к руководителям Корпорации развития Курской области поддержит правительство региона, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

28 января надзорное ведомство потребовало взыскать 3,2 млрд руб. с главы корпорации Владимира Лукина, а также с его заместителей и ряда предпринимателей. Эти деньги были присвоены через госконтракты: вместо выполнения работ по строительству защитных сооружений создавалась ложная схема расходов через фирмы-однодневки.

«Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству», — сказал Хинштейн.

Лукин был задержан в декабре 2024 года. Против него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений. В том же месяце был арестован один из его заместителей Игорь Грабин. Хинштейн тогда принял решение организовать проверку компании и отметил, что соответствующее обращение направит в прокуратуру.

Корпорация развития Курской области появилась в 2012 году. Это единый оператор по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. Корпорацию назначали исполнителем контрактов гособоронзаказа в 2022 и 2023 годах шесть раз.