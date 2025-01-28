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Хинштейн пообещал помочь взыскать ₽3 млрд с главы курской корпорации

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Иск Генпрокуратуры к руководителям Корпорации развития Курской области поддержит правительство региона, заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

28 января надзорное ведомство потребовало взыскать 3,2 млрд руб. с главы корпорации Владимира Лукина, а также с его заместителей и ряда предпринимателей. Эти деньги были присвоены через госконтракты: вместо выполнения работ по строительству защитных сооружений создавалась ложная схема расходов через фирмы-однодневки.

«Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству», — сказал Хинштейн.

Прокуратура потребовала взыскать ₽3 млрд с главы курской корпорации
Политика
Владимир Лукин

Лукин был задержан в декабре 2024 года. Против него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений. В том же месяце был арестован один из его заместителей Игорь Грабин. Хинштейн тогда принял решение организовать проверку компании и отметил, что соответствующее обращение направит в прокуратуру.

Корпорация развития Курской области появилась в 2012 году. Это единый оператор по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. Корпорацию назначали исполнителем контрактов гособоронзаказа в 2022 и 2023 годах шесть раз.

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Александр Хинштейн Курская область Генпрокуратура
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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