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СК назвал сумму взятки в деле экс-гендиректора «Фонбета»

СК: экс-главу «Фонбета» Анохина задержали за взятку в 60 млн рублей
По данным СК, Анохин пытался дать взятку, чтобы следователям не были предоставлены итоги расследования ФСБ насчет «хищения бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы»
Сергей Анохин
Сергей Анохин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Экс-глава «Фонбета» Сергей Анохин пытался через посредников передать взятку в размере 60 млн руб., говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее называлась меньшая сумма по его уголовному делу — 50 млн руб.

Следствие считает, что Анохин не хотел, чтобы следователям были предоставлены результаты «результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».

Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза (РФС). Пост гендиректора «Фонбет» он занял в апреле 2022 года. Это одна из ведущих компаний на российском букмекерском рынке. Летом 2022-го «Фонбет» стал титульным и беттинговым партнером Кубка России.

При расследовании дела один из посредников и один из получателей взятки приняли участие в оперативном эксперименте. «После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны», — сообщили в СК.

По делу проходят три человека — кроме Анохина это также «один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист». Им предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК и ч. 4 ст. 291.1 УК).

Дело против Анохина связано с его деятельностью в период работы в футбольном клубе «Химки», утверждает телеграм-канал Baza. Анохин возглавлял клуб в 2020-2021 годах. В декабре был задержан ведущий инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов по делу о мошенничестве, затем его отпустили под залог. В РФС сообщили, что задержание Анохина не имеет отношения к его работе в футбольном союзе.

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Фонбет Сергей Анохин взятка
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