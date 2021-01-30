В Москве арестовали двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о взятке

Также под арест отправили главу испытательного лабораторного центра «Экология», которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Все трое арестованы на два месяца

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Савеловский суд Москвы арестовал двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о заместителе главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктории Зотовой и главе группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станиславе Томилове.

В пресс-службе суда отметили, что под арест был отправлен и глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин, который считается предполагаемым взяткодателем.

Все трое заключены под стражу сроком на два месяца, до 29 марта 2021 года. Подробностей по уголовному делу о взятке в отношении фигурантов в суде не предоставили.