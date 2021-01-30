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В Москве арестовали двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о взятке

Также под арест отправили главу испытательного лабораторного центра «Экология», которого подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Все трое арестованы на два месяца
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Савеловский суд Москвы арестовал двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о заместителе главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктории Зотовой и главе группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станиславе Томилове.

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В пресс-службе суда отметили, что под арест был отправлен и глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин, который считается предполагаемым взяткодателем.

Все трое заключены под стражу сроком на два месяца, до 29 марта 2021 года. Подробностей по уголовному делу о взятке в отношении фигурантов в суде не предоставили.

Зотовой и Томилову инкриминируется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), Малютина подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

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РБК направил запрос в центральный аппарат Роспотребнадзора и в управление Роспотребнадзора по Москве.

Центр «Экология» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В частности, его специалисты проводят анализ воздуха и отходов, акустические замеры и радиологические исследования.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Елена Сухорукова, Любовь Порываева
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