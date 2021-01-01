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Экс-глава приставов Омской области получил три года тюрьмы за взятку

Владимир Витрук
Владимир Витрук (Фото: r55.fssp.gov.ru)

Суд признал экс-руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Омской области Владимира Витрука виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Витрук признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере). Суд приговорил его к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Также Витрук в течение шести лет не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

По версии следствия, в 2018 году Витрук, действуя в интересах руководителя ООО «Центр реабилитации «Рассвет», незаконно поручал подчиненным затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель центра.

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Помимо этого в феврале того же года Витрук после просьбы своего знакомого снять ранее наложенный судебными приставами арест на автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий третьему лицу, через посредника потребовал взятку в размере 300 тыс. руб.

По указанию Витрука судебный пристав-исполнитель вынес постановление о смене ответственного хранителя, и автомобиль был передан должнику, за что на следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил через посредника 200 тыс. руб.

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