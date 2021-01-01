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В Саратовской области задержали за взятку начальника подразделения РЖД

В Саратовской области задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (структурное подразделение филиала РЖД), которого подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн руб. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки).

По версии следствия, в августе этого года начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 млн руб. При этом он потребовал у гендиректора компании взятку в размере 25% от общей суммы договора. Его задержали при получении 1,2 млн руб.

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Следствие не называет имя подозреваемого. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев. ТАСС также сообщает, что речь идет о Кобзеве.

Ранее при получении взятки была задержана начальник управления лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области Арина Устюгова. По данным издания 74.ru, задержание произошло в кофейне рядом со зданием ведомства. Деньги Устюговой передал представитель коммерческой фирмы, поставляющей дорогостоящие препараты детям, страдающим редкими заболеваниями.

Саратовская область РЖД взятка
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