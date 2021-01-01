В Саратовской области задержали за взятку начальника подразделения РЖД

В Саратовской области задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (структурное подразделение филиала РЖД), которого подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн руб. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки).

По версии следствия, в августе этого года начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 млн руб. При этом он потребовал у гендиректора компании взятку в размере 25% от общей суммы договора. Его задержали при получении 1,2 млн руб.

Следствие не называет имя подозреваемого. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев. ТАСС также сообщает, что речь идет о Кобзеве.