Путин поручил продумать создание единой базы жертв политических репрессий

Представить свои предложения администрация президента и силовые ведомства должны к началу октября

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации совместно с ФСБ, МВД, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральным архивным агентством (Росархив) рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий. В соответствии с поручением, опубликованным на сайте Кремля, свои предложения ведомства должны представить до 1 октября.

Одновременно Путин рекомендовал Госдуме рассмотреть вопрос о внесении в российские законы поправок, определяющих понятие «место массовых захоронений» и регулирование деятельности по выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению мест массовых захоронений жертв политических репрессий.

С просьбой о создании такой базы обратился к Путину на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре 2019 года директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

«Создание базы данных по жертвам политических репрессий — это то дело, которое ждут миллионы наших сограждан... У Ахматовой есть такие строки: «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли списки и негде узнать». Сейчас у нас есть возможность эти списки собрать», — сказал Романов.