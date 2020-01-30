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Путин поручил продумать создание единой базы жертв политических репрессий

Представить свои предложения администрация президента и силовые ведомства должны к началу октября
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации совместно с ФСБ, МВД, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральным архивным агентством (Росархив) рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий. В соответствии с поручением, опубликованным на сайте Кремля, свои предложения ведомства должны представить до 1 октября.

Одновременно Путин рекомендовал Госдуме рассмотреть вопрос о внесении в российские законы поправок, определяющих понятие «место массовых захоронений» и регулирование деятельности по выявлению, учету, содержанию, благоустройству и сохранению мест массовых захоронений жертв политических репрессий.

С просьбой о создании такой базы обратился к Путину на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в декабре 2019 года директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

«Создание базы данных по жертвам политических репрессий — это то дело, которое ждут миллионы наших сограждан... У Ахматовой есть такие строки: «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли списки и негде узнать». Сейчас у нас есть возможность эти списки собрать», — сказал Романов.

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Путин пообещал подумать над предложением, отметив, что открытие беспрепятственного доступа к архивным материалам несет большие риски.

«Не всегда родственникам, может быть, будет приятно открыть дела своих предков. Сегодня вынести однозначное решение по поводу того, как себя вел человек, порядочно он поступал или как бы в вынужденном состоянии, сейчас практически невозможно. Поэтому, знаете, нужно быть очень аккуратными с этой информацией. Можно таких штампов наложить на людей, из поколения в поколение пойдет», — пояснил президент.

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На той же встрече Путина с членами СПЧ протоиерей Кирилл Каледа указал на необходимость создать общероссийский реестр мест массовых захоронений жертв политических репрессий.

«Актуальность этого вопроса связана еще и с тем, что, с одной стороны, часть мест находится рядом с большими городами, которые интенсивно сейчас развиваются, и эти места могут просто быть уничтожены. С другой стороны, другие места находятся, наоборот, в удаленности и естественным образом их следы уничтожаются. Поэтому этот вопрос необходимо решать в ближайшее время», — пояснил Каледа.

Он также попросил у президента помощи в создании музея на Бутовском полигоне, где в сталинские годы были расстреляно и похоронено более 20 тыс. человек. Путин тогда пообещал попросить мэра Москвы Сергея Собянина поддержать идею, в опубликованном сейчас на сайте Кремля документе содержится рекомендация правительствам Москвы и Московской области при участии Русской православной церкви «обеспечить создание музея на территории памятника истории — памятного места «Бутовский полигон».

Автор: Евгений Калюков
Теги: жертвы политических репрессий, политические репрессии
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