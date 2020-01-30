Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр распорядился ежедневно информировать общественность о ситуации с заболеванием в России и мерах, которые принимают власти

Владимир Путин и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин ежедневно информируется о мерах по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом на заседании правительства заявил премьер Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

Он напомнил о состоявшемся совещании у президента и подчеркнул, что доклады от правительства поступают главе государства ежедневно.

«На сегодняшний момент на территории России ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей», — сказал премьер.