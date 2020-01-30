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Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр распорядился ежедневно информировать общественность о ситуации с заболеванием в России и мерах, которые принимают власти
Владимир Путин и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин ежедневно информируется о мерах по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом на заседании правительства заявил премьер Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

Он напомнил о состоявшемся совещании у президента и подчеркнул, что доклады от правительства поступают главе государства ежедневно.

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«На сегодняшний момент на территории России ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей», — сказал премьер.

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Он обратился к главе правительственного штаба по предотвращению распространения нового коронавируса, вице-премьеру Татьяне Голиковой, и поручил ей ежедневно информировать общественность о ситуации с заболеванием и мерах, которые принимают власти. Это, пояснил Мишустин, необходимо, «чтобы у людей не было недостатка информации, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские процедуры, связанные с контролем за распространением вируса».

На настоящий момент общее число зараженных новым коронавирусом во всем мире превысило 7,8 тыс. человек, абсолютное большинство из них находятся в Китае. Случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, США, Финляндии, Франции, Германии, Канаде, Вьетнаме и других странах. 170 человек погибли от вызванной коронавирусом пневмонии.

В Китае власти провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, объявили о введении особых мер, предусматривающих уголовное преследование тех, кто отказывается проходить проверку на наличие вируса и лечиться.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Михаил Мишустин, Владимир Путин
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