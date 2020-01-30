Китай объявил об уголовном наказании нежелающих лечиться от коронавируса

Из-за вспышки нового коронавируса власти провинции Хубэй объявили о чрезвычайных мерах. Любой, отказывающийся встать на карантин или лечиться, будет наказан, за нанесение вреда медработникам объявляется уголовная ответственность

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Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки нового коронавируса, опубликовал уведомление об ужесточении наказания для тех, кто препятствует работе медицинских учреждений. В нем говорится о возможности уголовного преследования тех, кто избегает лечения, наносит вред медицинскому персоналу и намеренно распространяет вирус.

«Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений», — говорится в сообщении.

Отдельным пунктом в нем указано, что лица, отказывающиеся соблюдать карантин, проходить принудительное лечение и проверяться на вирус, представляют угрозу общественной безопасности и подлежат уголовной ответственности.

Запрещается создание отдельных частных палат в больницах. Также власти решили ограничить ритуальные процедуры в больницах, в частности сожжение ритуальных денег (традиционный китайский обряд, ритуал подношения даров духам).