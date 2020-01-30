АСИ сообщило об одобрении Путиным рейтинга качества жизни в регионах

Рейтинг создаст Агентство стратегических инициатив. Он будет учитывать уровень удовлетворенности граждан социальной сферой, а большая часть его показателей будет основываться на опросах граждан

Вид на Краснодар (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с представителями бизнес-объединений (РСПП, ТПП, «Опорой России» и «Деловой Россией») создаст рейтинг, оценивающий качество жизни в регионах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу агентства Светлану Чупшеву. Письмо с таким предложением она направила президенту Владимиру Путину 16 января. По словам Чупшевой, глава государства уже одобрил проект.

Новый рейтинг, пишет газета, будет основываться на уровне удовлетворенности граждан социальной сферой: образованием, здравоохранением, соцподдержкой, организацией личной безопасности.

АСИ рассчитывает создать рейтинг без разрыва между статистическими данными, указывающими на улучшения, и реальной жизнью россиян, затрагивающей социальную сферу. Поэтому, пишет «Коммерсантъ», большая часть показателей будет основываться на опросах граждан, которыми займется ВЦИОМ. Участвовать в подобных опросах будет около миллиона человек.

Кроме того, АСИ планирует оценивать доступность лекарств, оформления инвалидности, устройства детей в детский сад и школу. Разработчики рейтинга предполагают, что он предоставит не только оценку качества жизни россиян, но и станет инструментом для работы с населением. Например, пишет «Коммерсантъ», на его основе можно будет оценивать эффективность работы губернаторов. Кроме того, бизнес-сообщество рассчитывает, что новый рейтинг поможет улучшить инвестклимат.