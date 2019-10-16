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Эксперты поместили Россию на пятую с конца строчку в рейтинге репутации
Россия оказалась на 51-м месте ежегодного рейтинга Reputation Institute, между Нигерией и Саудовской Аравией. Список второй год подряд возглавляет Швеция
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Международная консалтинговая компания Reputation Institute (RI, Институт репутации) опубликовала ежегодный рейтинг репутации стран. Россия заняла 51-е место, улучшив позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом — тогда эксперты поместили страну на 52-ю строку.

Всего исследователи оценили 55 государств. На сайте организации представлены первые десять позиций, полный список опубликовал Forbes.

RI публикует ежегодные рейтинги репутации стран с 2008 года. Нынешнее исследование было проведено в марте и апреле 2019 года. При его подготовке эксперты опросили более 58 тыс. человек в странах G7 (Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США) и в России. Каждое государство оценивали по таким параметрам, как эффективность правительства, развитость экономики и привлекательность для жизни.

Отвечая на вопрос, почему именно эти восемь государств были выбраны для опроса, директор по вопросам репутации RI Стивен Хан-Гриффитс заявил: «Это дает представление о мнении населения мира». По его словам, результаты представлены с точки зрения восприятия наиболее важных экономик.

Нынешний рейтинг, как и в прошлом году, возглавила Швеция. Отмечается, что королевство достигло высшей оценки как безопасное привлекательное для жизни государство с развитой экономикой и низким уровнем коррупции. «Даже относительно 2018 года мы увидели значительное улучшение, и во многих отношениях [Швеция] укрепила свои позиции», — цитирует Forbes Хан-Гриффитса.

На второе и третье места авторы поместили Швейцарию и Норвегию, на пятое и четвертое — Финляндию и Новую Зеландию. В топ-10 также вошли Канада, Дания, Австралия, Нидерланды и Ирландия.

Политика
Россия в мировом репутационном рейтинге оказалась ниже Венесуэлы

Соединенные Штаты в этом году опустились на две позиции, до 36-й, уступив одну строчку Филиппинам.

Соседями России по рейтингу оказались Нигерия, оказавшаяся 50-й, и Саудовская Аравия, которая заняла 52-е место. Колумбия и Венесуэла оказались выше, заняв 48-е и 49-е места соответственно. На последних трех строках оказались Пакистан, Иран и Ирак.

Сильнее всего за год репутация снизилась у Великобритании (18-е место), Саудовской Аравии, Франции (21-е место), Израиля (42-е) и Венесуэлы. Наибольших успехов добились Сингапур (17-я строка), Швейцария и Польша, занявшая 26-ю позицию, отмечает RI.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: рейтинг, репутация, страны
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