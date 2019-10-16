Эксперты поместили Россию на пятую с конца строчку в рейтинге репутации

Эксперты поместили Россию на пятую с конца строчку в рейтинге репутации

Россия оказалась на 51-м месте ежегодного рейтинга Reputation Institute, между Нигерией и Саудовской Аравией. Список второй год подряд возглавляет Швеция

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Международная консалтинговая компания Reputation Institute (RI, Институт репутации) опубликовала ежегодный рейтинг репутации стран. Россия заняла 51-е место, улучшив позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом — тогда эксперты поместили страну на 52-ю строку.

Всего исследователи оценили 55 государств. На сайте организации представлены первые десять позиций, полный список опубликовал Forbes.

RI публикует ежегодные рейтинги репутации стран с 2008 года. Нынешнее исследование было проведено в марте и апреле 2019 года. При его подготовке эксперты опросили более 58 тыс. человек в странах G7 (Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США) и в России. Каждое государство оценивали по таким параметрам, как эффективность правительства, развитость экономики и привлекательность для жизни.

Отвечая на вопрос, почему именно эти восемь государств были выбраны для опроса, директор по вопросам репутации RI Стивен Хан-Гриффитс заявил: «Это дает представление о мнении населения мира». По его словам, результаты представлены с точки зрения восприятия наиболее важных экономик.

Нынешний рейтинг, как и в прошлом году, возглавила Швеция. Отмечается, что королевство достигло высшей оценки как безопасное привлекательное для жизни государство с развитой экономикой и низким уровнем коррупции. «Даже относительно 2018 года мы увидели значительное улучшение, и во многих отношениях [Швеция] укрепила свои позиции», — цитирует Forbes Хан-Гриффитса.