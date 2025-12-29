Задержан экс-замначальника СБ ГУ МВД по Челябинской области

Video

Задержан бывший заместитель начальника собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области Максим Блинников. Полковника полиции подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Блинников был уволен из МВД 24 декабря, после чего его задержали сотрудники ФСБ совместно с оперативниками СБ ГУ МВД по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК о получении взятки в особо крупном размере.

СК по Челябинской области подтвердил задержание экс-замначальника ОРЧСБ ГУ МВД, но не назвал фамилию. По версии следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемый получил от предпринимателя не менее 1,8 млн руб. Деньги передавались частями.

«Денежные средства передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами», — добавили в СК.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения фигуранту уголовного дела.

Неделей ранее сообщалось о задержании заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.