В районе пляжа в Анапе произошел повторный выброс мазута
В районе пляжа «Динамо» в Анапе произошел повторный выброс мазута, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Его [выброс] уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий», — говорится в сообщении.
В оперштабе планируют в течение дня собрать нефтепродукты в прибрежной полосе и очистить в целом территорию муниципалитета.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили 9,2 тыс. т мазута; по данным Минприроды, в море попало около 4 тыс. т.
повысили до федерального. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «экологической бедой». МЧС Краснодарского края отчитывалось по состоянию на 27 декабря о сборе более 37 тыс. т загрязненного песка и грунта, а также о спасении волонтерами 1,3 тыс. птиц. Всего спасатели обследовали 220 км береговой линии.
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