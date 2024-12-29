В районе пляжа в Анапе произошел повторный выброс мазута

Рядом с пляжем «Динамо» в Анапе произошел повторный выброс мазута, его оперативной очисткой занимаются 50 человек, сообщили в краснодарском оперштабе. 27 декабря МЧС сообщало о вывозе более 209 тыс. т загрязненных песка и грунта

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В районе пляжа «Динамо» в Анапе произошел повторный выброс мазута, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Его [выброс] уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий», — говорится в сообщении.

В оперштабе планируют в течение дня собрать нефтепродукты в прибрежной полосе и очистить в целом территорию муниципалитета.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили 9,2 тыс. т мазута; по данным Минприроды, в море попало около 4 тыс. т.

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