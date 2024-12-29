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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В районе пляжа в Анапе произошел повторный выброс мазута

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Крушение танкеров в Керченском проливе
Рядом с пляжем «Динамо» в Анапе произошел повторный выброс мазута, его оперативной очисткой занимаются 50 человек, сообщили в краснодарском оперштабе. 27 декабря МЧС сообщало о вывозе более 209 тыс. т загрязненных песка и грунта

В районе пляжа в Анапе произошел повторный выброс мазута
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В районе пляжа «Динамо» в Анапе произошел повторный выброс мазута, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Его [выброс] уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий», — говорится в сообщении.

В оперштабе планируют в течение дня собрать нефтепродукты в прибрежной полосе и очистить в целом территорию муниципалитета.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили 9,2 тыс. т мазута; по данным Минприроды, в море попало около 4 тыс. т.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Изначально был введен режим региональной ЧС, 26 декабря его повысили до федерального. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «экологической бедой». МЧС Краснодарского края отчитывалось по состоянию на 27 декабря о сборе более 37 тыс. т загрязненного песка и грунта, а также о спасении волонтерами 1,3 тыс. птиц. Всего спасатели обследовали 220 км береговой линии.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Краснодарский край Анапа выбросы разлив мазута танкеры
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