Число жертв при крушении лайнера в Южной Корее увеличилось до 85 человек
Число погибших при крушении лайнера в международном аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 85 человек, сообщило издание Newsis.
На борту лайнера 7C2216 авиакомпании Jeju Air, прилетевший из Бангкока, находились 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился пополам и загорелся. По предварительным данным, у него отказала система шасси из-за столкновения с птицами.
Ранее Yonhap со ссылкой на пожарных сообщило, что по предварительным данным, погибли все находившиеся на борту люди, кроме двоих спасенных. Среди выживших — один пассажир и один член экипажа, обе — женщины, уточнило агентство. Их спасли сразу после крушения и госпитализировали.
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