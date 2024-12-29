Число жертв при крушении лайнера в Южной Корее увеличилось до 85 человек

Число погибших при крушении лайнера в международном аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 85 человек, сообщило издание Newsis.

На борту лайнера 7C2216 авиакомпании Jeju Air, прилетевший из Бангкока, находились 181 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился пополам и загорелся. По предварительным данным, у него отказала система шасси из-за столкновения с птицами.

Ранее Yonhap со ссылкой на пожарных сообщило, что по предварительным данным, погибли все находившиеся на борту люди, кроме двоих спасенных. Среди выживших — один пассажир и один член экипажа, обе — женщины, уточнило агентство. Их спасли сразу после крушения и госпитализировали.