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Общество ,  
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Судьи по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга взяли самоотвод

Судьи по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга о покушении взяли самоотвод
Двое судей объявили о самоотводе по делу в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга о вымогательстве и покушении на убийство. Они объяснили это тем, что в 2020 году рассматривали дело в отношении его соучастников
Виктор Контеев
Виктор Контеев (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

В Екатеринбурге двое из трех судей взяли самоотвод по делу о покушении на убийство и вымогательстве против бывшего вице-мэра Виктора Контеева, сообщается в телеграм-канале суда. Контеев уже приговорен к 21 году заключения, суд рассматривает апелляцию защиты.

«Двое судей из судебной коллегии Калинин А.В. и Кузнецова М.В. взяли самоотвод от участия в деле в связи с тем, что в 2020 году принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников Контеева», — говорится в сообщении.

Из-за необходимости сформировать новый судебный состав заседание отложили до 24 января. В связи с самоотводом судей рассмотрение апелляций и представления прокурора начнутся с начала.

По версии следствия, с марта 2009-го по май 2010 года Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Компания занималась растаможкой фур с фруктами из центральноазиатских республик, которые потом увозили на овощебазу № 4 в Екатеринбурге.

После отказа выполнять требования бизнесмена попытались устранить, но покушение не удалось. После этого злоумышленники попытались переписать на себя половину уставного капитала компании на сумму более 9,5 млн руб. С мая 2010-го по май 2011 года подозреваемые занимались легализацией «сделки».

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В 2015 году по этому делу вынесли приговор бизнесмену Олегу Сухочеву, а в 2020 году — Виктору Калину.

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Сысертский районный суд признал Контеева виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство), ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Его приговорили к лишению свободы на 21 год в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в 500 тыс. руб. Сторона защиты обжаловала приговор, а на судебный акт принесли апелляционное представление прокурора.

При этом Контеев был освобожден от отбывания наказания за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК России) и легализацию имущества (ч. 3 ст. 174.1 УК России) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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Екатеринбург суд вице-мэр самоотвод уголовное дело покушение на убийство вымогательство

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