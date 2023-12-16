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МВД и ФСБ задержали банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве

МВД и ФСБ задержали ОПГ, обвиняемую в трех убийствах и вымогательстве ₽1,5 млрд

Сотрудники ФСБ и МВД задержали десять участников преступной группировки по подозрению в убийстве троих человек и вымогательстве 1,5 млрд руб., сообщает МВД.

По предварительным данным, в 2003 году они «в ходе передела сфер криминального влияния» на 47-м км автотрассы Усть-Кут — Звездный Иркутской области убили из огнестрельного оружия троих человек. Участники группировки также вымогали у владельца одного из предприятий лесной отрасли акции и имущество на общую сумму около 1,5 млрд руб.

Их задержали в Красноярском крае, Московской, Иркутской и Новосибирской областях. Во время обысков сотрудники изъяли два пистолета с приборами для бесшумной стрельбы, автомат, ружье, травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, две гранаты, патроны различного калибра, денежные средства и другие предметы.

Против задержанных завели уголовные дело по статьям об убийстве (ст. 105 УК) и вымогательства (ст. 163 УК) с максимальным наказанием до 20 и 15 лет лишения свободы, соответственно.

МВД задержало высокопоставленного силовика, вступившего в банду
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

В начале декабря 2023 года МВД задержало высокопоставленного силовика Росгвардии, вступившего в банду, которая причастна к заказным убийствам и похищениям людей. Группировка действовала с 1990-х на территории нескольких российских регионов, в нее вступали действующие служащие МВД, спецназа и армии.

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задержание МВД ФСБ убийство вымогательство

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прямо на сайте РБК
Читать

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