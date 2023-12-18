Деловой гость: как конгрессы и выставки стали драйвером туризма

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На туристическую индустрию в России приходится 4% ВВП. Для сравнения: во Франции этот показатель — 8,5%, в Китае — превышает 11%, в Испании — почти 15%. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» ставит цели к 2030 году увеличить вклад отрасли в ВВП в два раза — с 3,7 трлн до 8,2 трлн руб., привлечь 600 млрд частных инвестиций, более чем вдвое увеличить количество поездок по стране — с 65 млн до 140 млн в год. И еще создать 4 млн рабочих мест.

Однако нестабильная геополитическая обстановка порождает серьезные вызовы и угрозы. В новых реалиях мы не можем рассчитывать на въездной поток из западных стран и вынуждены переориентироваться на рынки Азии, Африки, Латинской Америки.

Эти регионы пока не могут конкурировать с Западом по уровню экономического развития. Поэтому потенциальные туристы в странах ШОС, БРИКС и других дружественных государствах — представители деловой, политической и научной элиты. Это лишь 1% населения этих стран, или около 70 млн человек.

Такие люди ценят время и совершают скоротечные бизнес-поездки.

Уверен, что деловой туризм — сегодня самое перспективное направление для увеличения нового въездного турпотока.

Деловой туризм выравнивает сезонность, повышает инвестиционную привлекательность дестинации, генерирует трафик и загружает всю туристическую инфраструктуру.

Петербург, ставший центром делового туризма России, — наиболее характерный пример. Город принимает более миллиона деловых туристов в год. Это 20% от общего потока. В бюджет города они приносят 142 млрд руб., что составляет 38% дохода всей сферы. И это не говоря о косвенном эффекте от заключаемых контрактов. Он превышает триллион рублей. Только на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) город дает старт новым проектам и заключает контракты примерно на 500 млрд руб.

Чаще всего деловые туристы приезжают в Петербург в марте, апреле и ноябре, в низкий сезон. А значит, обеспечивают загрузку аэропорта, отелей, ресторанов, кафе и прочей туристической инфраструктуры в наименее благоприятный период.

И это четко коррелирует с конгрессно-выставочным календарем. Именно в эти месяцы проходит наибольшее количество различных мероприятий. В Петербурге 80% деловых туристов — участники конгрессов, форумов и выставок. Таким образом, конгрессно-выставочная индустрия стала драйвером развития делового туризма, а следовательно, и всей отрасли.

Чтобы достичь целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», нужно проводить как можно больше деловых мероприятий различных тематик и форматов. Тренд на увеличение их числа уже очевиден: в том же Петербурге по количеству посетителей, участников встреч, переговоров на 20 и более процентов в 2023 году по отношению к 2022 году выросли ПМЭФ, Петербургский международный газовый форум, Международная судостроительная выставка «Нева» и другие проекты. И поток деловых туристов вырос на те же 20%.

Еще одна веха — саммит «Россия — Африка». Его посетили представители 53 африканских стран. 23 делегации возглавляли первые лица.

Недавно в «Экспофоруме» прошли финал чемпионата «Профессионалы» и Международный форум-выставка «Российский промышленник». Эти мероприятия посетили более 30 тыс. гостей из 25 стран мира. Посетители за три дня принесли бюджету города в десять раз больше средств, чем такое же число обычных туристов. Их график поездки был максимально насыщен: посещались музеи, рестораны и кафе, театры, магазины, использовались услуги такси, вокзалов, аэропортов, железнодорожных и авиакомпаний.

За 2023 год «Экспофорум» принял гостей более чем из 100 государств.

Но 90% деловых туристов в Петербурге пока все-таки внутренний трафик. Чтобы привлекать готовых потратиться иностранцев, нужно больше событий по ключевым компетенциям территорий. Необходимо сформировать пул организаторов, создать единый выставочный календарь. Эти меры в перспективе позволят увеличить долю деловых туристов в общей структуре и доходность от этого направления до 80%.

Нужно понимать, что для отдыха бизнесмен из Китая, Индии, Турции, ОАЭ или Бразилии с большей вероятностью выберет Европу. Париж, Рим, Лондон — куда более раскрученные локации, чем те же Петербург или Москва.

Но на «Газовый форум» или конференцию по атомной энергетике этот же бизнесмен поедет уже в Россию. Просто потому, что здесь находится центр компетенций этих сфер. Чем эффективнее мы будем пользоваться подобными преимуществами, тем больше деловых туристов ежегодно будут к нам приезжать, и тем значительнее будет экономический эффект от их поездок.