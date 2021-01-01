Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 декабря
В России в январе появятся паспорта вакцинированных, а в Испании составят реестр отказавшихся от вакцинации — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели более 3 млн человек (плюс 27 002 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 55 827 человек (плюс 562 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии почти 2,5 млн заболевших.
Число умерших россиян с COVID-19 в ноябре составило 35,6 тыс. человек, из них почти для 20 тыс. вирус стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата. Официальная смертность с COVID-19 в России за все время пандемии достигла 116 тыс. человек.
Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
Более миллиона россиян находятся под наблюдением из-за подтвержденных контактов с заразившимися коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
Роспотребнадзор проверил 435 лабораторий, делающих тесты на коронавирус, в 88 выявлены нарушения, две лаборатории закрыты. По данным ведомства, сейчас результаты 98% тестов выдаются пациентам в течение двух суток.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинации от коронавируса. «Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность получения паспорта вакцинированного автоматически в свой личный кабинет», — заявил Мурашко.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Статистика оперативного штаба расходится с информацией Росстата из-за методологии учета: статистическое ведомство за апрель—ноябрь насчитало более 116 тыс. смертей пациентов, у которых диагностирован COVID-19.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 79,7 млн человек, из них более 1,76 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 81,3 млн человек, 1,77 млн скончались.
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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 19,3 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,2 млн), на третьем — Бразилия (7,5 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Франция (2,6 млн). Более 1,5 млн заражений зафиксировали также в Великобритании, Турции, Италии, Испании, Германии, Аргентине и Колумбии.
По числу заболевших за последний месяц на 1 тыс. человек Россия находится на 49-м месте в мире (5,7 случая).
Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале вакцинации.
Испания создаст закрытый реестр отказавшихся от вакцинации, сообщил министр здравоохранения страны Сальвадор Илла.
Клинические испытания на людях вакцины против коронавируса COVID-19 стартовали в Иране
В Польше зафиксирован самый высокий уровень смертности с 1951 года, сообщает «Газета выборча». В 2020 году на 1 тыс. жителей в Польше умерли 12 человек.
Минфин США предупредил сотрудников банков и других финансовых учреждений о риске мошенничества и кибератак, связанных с распространением вакцин против COVID-19
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Михаил Юшков