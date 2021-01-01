Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 декабря

В России в январе появятся паспорта вакцинированных, а в Испании составят реестр отказавшихся от вакцинации — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели более 3 млн человек (плюс 27 002 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 55 827 человек (плюс 562 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии почти 2,5 млн заболевших.