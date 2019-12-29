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СМИ узнали об утечке данных пользователей сайта госуслуг
В результате технической ошибки в Сеть попали личные данные почти 30 тыс. человек, в частности паспортные данные, ИНН, СНИЛС
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Данные пользователей портала госуслуг в Ханты-Мансийском автономном округе в начале декабря попали в открытый доступ в Сети. Как сообщает «Коммерсантъ», информация о персональных данных оказалась на одном из специализированных форумов.

Всего в базе оказались данные 28 тыс. пользователей: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номера телефонов, адреса электронной почты. Не исключено, что в чужие руки попали и токены авторизации для доступа в личные кабинеты граждан с мобильных устройств.

По предварительной версии утечка базы данных стала возможна из-за ошибки конфигурирования сервера, расположенного на площадке «Ростелекома». Как отметил основатель DeviceLock Ашот Оганесян, поисковик Shodan проиндексировал оказавшуюся без защиты базу еще 3 декабря, а закрыть утечку стали пытаться 20 дней спустя.

РБК обратился за комментариями в «Ростелеком» и Минкомсвязь, а также направил официальный запрос в пресс-службу администрации Ханты-Мансийска.

СК нашел виновного в утечке персональных данных из РЖД
Общество

В декабре прошлого года с сайта московской мэрии mos.ru утекли квитанции с персональными данными физлиц. В открытом доступе оказались более 400 платежных документов: счета за жилищно-коммунальные услуги, квитанции, получателями платежей по которым указаны московские средние общеобразовательные школы, управление Федерального казначейства и управление ГИБДД по городу.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Артем Афонский, Анастасия Скрынникова
Теги: утечка данных
Материалы по теме
СК нашел виновного в утечке персональных данных из РЖД
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